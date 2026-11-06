Kadavradan yapılan tek bir organ bağışı, yıllardır diyaliz tedavisi gören 18 yaşındaki Belinay Aras ile 28 yaşındaki Serhat Yıldız'a umut oldu. Aynı bağışçının böbrekleriyle sağlığına kavuşan iki genç taburcu edilirken, nakil operasyonlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan Türkiye'de yaklaşık 28 bin hastanın organ beklediğini vurguladı. Kadavradan nakil oranlarının yetersizliğine dikkat çeken Dinçkan, toplumda organ bağışı farkındalığının artırılması çağrısında bulundu.

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Türkiye’de binlerce hasta organ bekleme listelerinde umutla bir telefon beklerken, kadavradan yapılan tek bir organ bağışı iki genç insanın hayatını inanılmaz şekilde değiştirdi. Yıllardır diyaliz makinesine bağlı yaşayan 18 yaşındaki Belinay Aras ile 28 yaşındaki Serhat Yıldız, aynı bağışçının böbrekleriyle adeta tıbben yeniden doğarak “böbrek kardeşi” oldu.

12 yaşında genetik bir rahatsızlık olan Alport sendromu teşhisi konulan ve son iki yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan Belinay’ın hayatı, 18. yaş gününe sayılı günler kala değişti. 1 Eylül’de gerçekleşen başarılı ameliyatla kadavradan nakledilen böbreğine kavuşan Belinay, yetişkinliğe adım attığı 5 Eylül’deki doğum gününde hastaneden taburcu edilerek diyalizden kurtuldu. Yeni yaşına yepyeni bir böbrek ve büyük umutla giren genç kız, duygularını tarif ederken şu duygusal ifadeyi kullandım:

"Genç bir kız olarak haftalarca makineye bağlı yaşamak çok zordu. Ameliyattan sonra adeta yeniden doğmuş gibi oldum. Hayat konforuma kavuştum. Hedefim tıp okuyup nefrolog olmak; kendim gibi diyaliz kıskacındaki hastalara şifa dağıtmak istiyorum. İnsanlar organ bağışından asla korkmamalı, çünkü yapılan bir bağış insanın bütün hayatını baştan yazabiliyor."

Tek bir bağış, iki genç hayat: Belinay ve Serhat böbrek kardeşi oldu

BAĞIŞÇIYA MİNNETTAR

Bağışlanan diğer böbrek ise beş senedir diyaliz tedavisi gören 28 yaşındaki IT uzmanı Serhat Yıldız’ı sağlığına kavuşturdu. Gece yarısı gelen telefonla organ bulunduğu haberini alan Serhat “Ben bilgi işlem uzmanıyım. Ancak diyalize girmeye başladıktan sonra mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Bu süreçte sıkıntılı günler yaşadım. Şimdi hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğim. Böbreğini bağışlayan kişiye minnettarım.” dedi.

Ameliyat sürecinde ailesinin evlilik planlarını dahi konuşmaya başladığını tebessümle anlatan genç adam, kadavradan gelen bağışla geleceğe artık çok daha umutla baktığını söylüyor.

"KADAVRADAN NAKİL ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Ekibiyle birlikte her iki gencin operasyonunu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise kadavradan yapılan organ bağışlarının hayati önemine dikkati çekerek “Ülkemizde hipertansiyon ve diyabet sebebiyle kronik böbrek hastası sayısı çok yüksek. Yaklaşık 28 bin kişi böbrek bekliyor. Buna karşılık kadavradan nakil oranları çok düşük. Bir bağış iki gencimize ışık oldu. Sağlık durumu çok iyi. Bundan sonra rutin kontrolleriyle normal hayatlarına devam edebilecekler.” dedi.

Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, toplumda organ bağışı farkındalığının artması çağrısında bulundu.

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