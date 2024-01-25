Tüm Türkiye öksürüyor: Beş günden fazla sürüyorsa dikkat

25 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:29

Toplum genelinde iyiden iyiye artan RSV, X gibi solunum yollarını etkileyen virüsler 'potpori' şeklinde vücuda etki ediyor. Hastalar son günlerde özellikle uzamış öksürük şikayetleri ile hastanelerin yolunu tutuyor.

Öksürük nöbetleri karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, bu gizemli öksürüğün nedenini arıyor."Burnum akıyor, ciğerlerim yanıyor." diyen hastalar öksürüğün uykudan bile uyandırdığını söylüyor.

VİRÜSLER ARTIK DAHA GÜÇLÜ

TGRT Haber'e konuşan KBB Uzmanı Mehmet Mazhar Çelikoyar, eskiden yedi günde geçen belirtilerin süresinin uzadığını, mikropların geçmişe göre daha güçlü olduğunu ifade etti.

"Öksürük beş günden fazla sürüyorsa dikkat" deyip ekleyen Çelikoyar, "Beraberinde balgam çıkarıyorsa kişi, ateşi varsa, göğüs ağrısı yan ağrısı gibi ağrıları varsa mutlaka bir hekime görünmeli." şeklinde açıklama yaptı.

NANE VE LİMON KULLANIMINA DİKKAT

Öksürük şikayetlerine çare arayan vatandaşların durağı genellikle aktarlar oluyor. Nane ve limonda da çare arayan vatandaşlara uyarıda bulunan Çelikoyar, "Bal ve limonu seviyoruz ama boğaz tahrişi artırabilirsiniz."

GİZEMLİ ÖKSÜRÜĞÜN ÇARESİ NE?

Uzman isim öksürük nöbetinden kaçınmanın yolunun ise çok basit olduğunu söyleyip şunları söyledi, "Uykunuzu iyi alın,iyi beslenin kötü alışkanlıklardan uzak durun"