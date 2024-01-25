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    Tüm Türkiye öksürüyor: Beş günden fazla sürüyorsa dikkat

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pandeminin ardından başlayan hastalık furyası Kovid-19'un alt varyantlarıyla şiddetlenmeyi sürdürüyor. Şimdilerde tüm Türkiye de 'inatçı öksürük' ile cebelleşiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyen uzmanlar eskiden yedi günde geçen belirtilerin şimdilerde kolayca geçmediğini, virüslerin daha güçlü olduğunu söylüyor. KBB Uzmanı Çelikoyar, "Öksürük beş günden fazla sürüyorsa dikkat." diyerek "Hasta beraberinde balgam çıkarıyorsa, ateşi varsa, göğüs ağrısı gibi ağrıları varsa mutlaka bir hekime görünmeli." ifadelerini kullandı.

    Tüm Türkiye öksürüyor: Beş günden fazla sürüyorsa dikkat
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Toplum genelinde iyiden iyiye artan RSV, X gibi solunum yollarını etkileyen virüsler 'potpori' şeklinde vücuda etki ediyor. Hastalar son günlerde özellikle uzamış öksürük şikayetleri ile hastanelerin yolunu tutuyor. 

    Öksürük nöbetleri karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, bu gizemli öksürüğün nedenini arıyor."Burnum akıyor, ciğerlerim yanıyor." diyen hastalar öksürüğün uykudan bile uyandırdığını söylüyor.

    VİRÜSLER ARTIK DAHA GÜÇLÜ

    TGRT Haber'e konuşan KBB Uzmanı Mehmet Mazhar Çelikoyar, eskiden yedi günde geçen belirtilerin süresinin uzadığını, mikropların geçmişe göre daha güçlü olduğunu ifade etti. 

    "Öksürük beş günden fazla sürüyorsa dikkat" deyip ekleyen Çelikoyar,  "Beraberinde balgam çıkarıyorsa kişi, ateşi varsa, göğüs ağrısı yan ağrısı gibi ağrıları varsa mutlaka bir hekime görünmeli." şeklinde açıklama yaptı.

    NANE VE LİMON KULLANIMINA DİKKAT

    Öksürük şikayetlerine çare arayan vatandaşların durağı genellikle aktarlar oluyor. Nane ve limonda da çare arayan vatandaşlara uyarıda bulunan Çelikoyar, "Bal ve limonu seviyoruz ama boğaz tahrişi artırabilirsiniz."

    GİZEMLİ ÖKSÜRÜĞÜN ÇARESİ NE?

    Uzman isim öksürük nöbetinden kaçınmanın yolunun ise çok basit olduğunu söyleyip şunları söyledi, "Uykunuzu iyi alın,iyi beslenin kötü alışkanlıklardan uzak durun"

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÖksürükGripXRsv
    Haberler > Sağlık > Tüm Türkiye öksürüyor: Beş günden fazla sürüyorsa dikkat
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