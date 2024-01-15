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    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk kahvesi hem kokusu hem tadıyla vazgeçilmez içecekler arasında. Günün her saati severek tüketilen bu lezzet oldukça faydalı. Uzmanlar Türk kahvesinin sindirim sistemi üzerinde de yararlı olduğunu vurguluyor. Özellikle bağırsakları hızlandıran etkisiyle kabızlık sorununu ortadan kaldırmak için içilmesi tavsiye ediliyor.

    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk kahvesi metabolizmayı kısa sürede harekete geçirmek için vazgeçilmezler arasında. Üstelik sabahları aç karnına içilince ve tarçınla da birleşince etkisi iki katına çıkıyor. 

    İÇİNE 1 ÇAY KAŞIĞI TARÇIN EKLEYİN

    Tarçın yağ yakıcı özelliği ile biliniyor, aynı zamanda kan şekerini dengeliyor. Bu sayede gün boyu yaşanan açlık krizlerini engelliyor, tokluk hissi oluşturuyor. Tatlı yeme isteğini baskılayarak daha az kalori alımına destek sağlıyor.

    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor

    Türk kahvesinin içerisine eklenen 1 çay kaşığı tarçın, özellikle göbek bölgesindeki yağları parçalıyor ve kilo vermeyi hızlandırıyor.

    Türk kahvesinin metabolizmanın fitilini ateşleyen etkisi de var. Her gün 1 fincan Türk kahvesinin içerisine 1 çay kaşığı tarçın koyarak kilolara veda etmek mümkün oluyor.

    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor

    Düzenli şekilde içilen kahve-tarçın karışımı aynı zamanda kabızlık sorununa da çare oluyor. Bu ikili, bağırsakların tıpkı bir motor gibi hızlı çalışmasına yardımcı oluyor. 

    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor

    TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

    - Kahve içinde yer alan kafein, kısa sürede beyne ulaşıyor. Enerjiyi yükseltip zihnin açılmasında etkili oluyor ve konsantrasyonu artırıyor. 

    - Türk kahvesi ruhsal sorunlara iyi geliyor. Migren gibi baş ağrısı problemlerine doğal destek sağlıyor. 

    Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor

    -Türk kahvesi sindirim sisteminin etkili çalışması için önemli. İçerisinde kafein metabolizma hızını artırır, yağ yakımına yardımcı olur.

    - Cilt ve saç sağlığını korur. Cilde son derece faydalıdır. Selülit problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Duş alırken Hindistan cevizi yağı ile kahve telvesini karıştırıp kullandığınızda cildi yumuşatma özelliği bulunur. 

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türk KahvesiMetabolizmaKabızlık
    Haberler > Sağlık > Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin, bağırsakları coşturuyor ve kabızlığı bitiriyor
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