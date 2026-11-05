Uzman isim 'leblebi gibi kullanılıyor' diyerek uyardı: Böbreği iflas ettirebilir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, kontrolsüz kullanılan vitamin ve takviyelerin organ yetmezliğine yol açabileceği uyarısında bulundu. Kutlubay ayrıca, ehil olmayan ellerde yapılan hatalı estetik işlemlerin kalıcı hasarlar bıraktığına dikkat çekti.

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Antalya’da düzenlenen sağlık kongresinde değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Türkiye'nin estetik, kozmetik ve dermatoloji alanındaki dünya çapındaki başarısına vurgu yaparken, kulaktan dolma bilgilerle yapılan takviye kullanımı ve merdiven altı estetik uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.

"HER İLAÇ BİR ZEHİR, HER ZEHİR BİR İLAÇ"

Daha genç ve güzel görünmek adına bilinçsizce tüketilen vitamin, kolajen ve takviye edici ürünlerin hayati risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Kutlubay, "Her ilaç bir zehirdir, her zehir de bir ilaçtır; burada belirleyici olan dozdur" dedi.

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Takviye kullanımının mutlaka doktor kontrolünde ve tahliller doğrultusunda yapılması gerektiğinin altını çizen Kutlubay, şu uyarılarda bulundu:

"Kulaktan dolma bilgilerle veya doğrudan eczaneden alarak tüketim yapılmamalı; saç, tırnak ve cildin ihtiyacına göre hekimin önerdiği dozda kullanılmalı. Gençleşme uğruna yüksek dozda alınan takviyeler karaciğer ve böbrek yetmezliğine davetiye çıkarıyor."

Organlar zarar gördükten sonra dış görünüşün bir anlamı kalmayacağını vurgulayan Kutlubay, vücudun bir aşamadan sonra hızla çökmeye başlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay

MERDİVEN ALTI ESTETİĞİN GERİ DÖNÜŞÜ ZOR

Son zamanlarda yetkisiz kişilerce yapılan estetik işlemler nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Kutlubay, ucuza kaçılan işlemlerin faturasının ağır olduğunu söyledi.

Yanlış uygulamalar sonucu yüz asimetrileri ve göz kapanması gibi ağır komplikasyonlar geliştiğini belirten Kutlubay, hataları düzeltmek için ilk ödenen ücretin 5-10 katının harcandığını ve bazı durumlarda hastanın eski haline dönmesinin imkansız hale geldiğini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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