Toplumda beş kişiden biri ruhsal hastalık yaşıyor! Tedavide ilaç ve psikoterapi etkili

Türkiye’de yaklaşık her 5 kişiden 1’inin en az bir ruhsal hastalık yaşadığı belirtilirken, modern psikiyatri uygulamaları birçok hastanın günlük hayatına dönmesini sağlıyor.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aydemir, depresyon ve kaygı bozukluklarında hastaların yüzde 70-80’inde tam ya da tama yakın iyileşme sağlanabildiğini belirtti. Şizofreni gibi ağır psikiyatrik bozukluklarda da tedaviyle önemli ilerlemeler kaydedilebildiğini ifade eden Aydemir, doğru tedavi yönteminin hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin önemini vurguladı.

Antidepresan ilaçların kullanımına ilişkin tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, antidepresanların yalnızca depresyon tedavisinde kullanılmadığını söyledi. Bu ilaçların panik bozukluk ve yaygın kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde de önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Aydemir, serotonin ve noradrenalin gibi beyin kimyasallarının işleyişini düzenleyen ilaçların, uygun hastalarda tedavi sürecine katkı sağladığını, antidepresan kullanımının kişi bazında değerlendirildiğinde toplumun yaklaşık yüzde 10-15’ini kapsadığını ifade etti.

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Ruhsal hastalıkların tedavisinin yalnızca ilaç kullanımından ibaret olmadığını bildiren Aydemir, psikoterapiler ve diğer ilaç dışı yöntemlerin de tedavi sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

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