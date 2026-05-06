ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., özellikle çocuklar arasında artan psikiyatrik ilaç kullanımına dikkat çekerek, antidepresanların azaltılmasına yönelik yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Bakan Kennedy, “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme Enstitüsü” tarafından düzenlenen ve akıl sağlığı ile aşırı ilaç kullanımının ele alındığı toplantıda konuştu. Psikiyatrik ilaçların azaltılmasını teşvik eden yeni girişimini duyuran Kennedy, "Bugün, özellikle çocuklar arasında psikiyatrik ilaçların aşırı kullanımını ele alarak, ulusumuzun ruh sağlığı krizine karşı net ve kararlı bir adım atıyoruz" dedi.

Kennedy, bu girişim kapsamında Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresinin reçete yazma eğilimleri hakkında bir rapor yayınlayacağını belirtti.

SÖZLERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Bakan Kennedy, daha önce yaptığı açıklamalarda, serotonin düzeyini artıran bazı ilaçlarla okul saldırıları arasında olası bir bağlantı bulunabileceğini öne sürmüş, bu ilaçların bağımlılık riskine ilişkin de tartışmalı değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 2020 yılında ülkedeki yetişkinlerin yüzde 16,5’i ruh sağlığı sorunları nedeniyle psikiyatrik ilaç kullandı.

