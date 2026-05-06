Anadolu Ajansı
İran’da 5 büyüklüğünde deprem oldu!
Son dakika deprem haberi İran'dan geldi. Kirmanşah eyaletine bağlı Batı Gilan ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5 olarak duyuruldu.
Özetle Dinleİran’da 5 büyüklüğünde deprem oldu!
Kaydet
Dünya az önce
İran'da 5 büyüklüğünde, 9 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.
- Deprem, Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde gerçekleşti.
- Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından duyuruldu.
- Yere yakın gerçekleştiği için kuvvetli hissedildi.
- Can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
0:00 0:00
1x
İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde deprem meydana geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
7 büyüklüğünde deprem üretebilir! Bölgedeki fay hattı üzerinde metrelerce derinlikte inceleme
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 9 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İstanbul’u koruyan gizli fren! Neden 7’den büyük deprem beklenmiyor? Osman Bektaş sebebini açıkladı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR