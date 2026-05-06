İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah eyaletinin Batı Gilan ilçesinde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 9 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

