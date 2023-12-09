Uzmanı uyardı: Gribi ciddiye alın

9 Aralık 2023 04:47 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 04:52

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Doğru tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabilen grip hastalığını ciddiye almak gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Murat Yaycı “Grip özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde oldukça ağır seyredebiliyor. Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor. Grip sebebiyle zatürre gelişen hastaların dörtte birinde kalp ile ilgili problemler de gelişebiliyor” dedi. Dr. Yaycı gribe yakalanan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı:

1. En kısa sürede hekiminize gidin: Grip virüsüne yönelik özel bir tedavi mevcuttur. Hekiminizin başlayacağı antiviral tedavi ile hastalığın süresini kısaltabilir ve belirtilerin hafif geçmesini sağlayabilirsiniz. Erken dönemde başlanacak antiviral tedavi zatürre gibi gelişebilecek daha ağır sonuçları yüzde 50 azaltır.

2. Evde dinlenin: Evde dinlenirken çevrenize hastalığın bulaşmasını da önlemiş olursunuz. Ateş düştükten bir gün sonra okula veya işe dönmek en iyisidir.

3. Bol miktarda sıvı alın: C vitamini yönünden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı veya limonlu çay içebilirsiniz. Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde balgamı yumuşatarak daha rahat atılmasını sağlar. Aksi hâlde balgamın solunum yollarında kalması hastalığın ağırlaşmasına sebep olur. Öksürüğünüzün doğal tedavisi bol sıvı almaktan geçer

4. İyi ve dengeli beslenin: Özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmek direncinizi artıracaktır. Tavuk suyu çorbası da iyileşmenize çok yardımcı olur.

5. Burnunuzu açık tutun: Burnunuzu kaynatılmış ve soğutulmuş bir bardak suyun içine atılan bir çay kaşığı tuzla hazırlanmış tuzlu su ile temizleyin. Açılmıyorsa sıcak bir duş yapın.