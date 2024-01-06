Yeni hastalık twalking, gençleri esir aldı

6 Ocak 2024 07:10 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 08:15

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Cep telefonu hayatımızın her anını kontrolü altına aldı. İlk üretildiğinde sadece konuşmak ya da mesajlaşmak gibi fonksiyonları olan cep telefonları, fonksiyonlarına internetin de eklenmesiyle birlikte sadece uykumuzda hayatımızdan çıkıyor. Günlük hayatın bir parçası hâline gelen teknoloji kullanımı zaman zaman kazalara da yol açabiliyor. Dünya çapında yapılan araştırmalar, yürüme sırasında cep telefonuyla ilgilenmenin ya da mesajlaşma sırasında yaşanan kazalara bağlı olarak gerçekleşen yaralanmaların 2012’den bu yana yüzde 50 arttığı belirlendi. Verilere göre telefon kaynaklı yaralanmalar 2020’den bu yana yüzde 20 arttı.

GENÇLER RİSK ALTINDA

Cep telefonu kazalarının acil servis başvurularının önemli bir bölümünü oluşturması sonucunda tıpta yeni bir kavram gelişti ‘twalking’ yaralanmaları. Yürürken cep telefonuna bakmanın, mesaj yazmak ya da mesaj okumak pek çok kazaya davet çıkardığını söyleyen İstanbul Atlas Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aghalar Javadov “Teknoloji kaynaklı bu tip kazalarda 18 yaş altı grupların daha çok risk altında olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle ergenlik döneminde olanlar sosyal medyanın etkisiyle de riskli hareketlerde bulunabilirler” dedi.

SELFİE'DEN 400 KİŞİ ÖLDÜ

Selfie çekimi sırasında yaşanan kazaları da hatırlatan Dr. Javadov “Uçurumun kenarında ya da deniz kenarında çekim yaparken yüksekten düşme gibi vakaları da zaman zaman yazılı basında, televizyonda ve sosyal medyada okuyoruz. Bu kazalarda da sıyrıklar, yaralanmalar, travmalar, kırıklar meydana gelirken zaman zaman ölümle sonuçlanan durumlar yaşanıyor” dedi. Avustralya’da yapılan bir çalışma selfie çekerken dünyada 13 senede 400 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Uzmanlar selfie çekmenin bir ‘halk sağlığı meselesi’ olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

İKİ KİŞİDEN BİRİ CEP TELEFONU YASAĞINA UYMUYOR

Araştırmalara göre, sürücülerin yüzde 46’sı, cep telefonu kullanmama kuralını ihlal ediyor. Sürücülerin yüzde 74’ü ise araç içi teknik cihazların dikkat dağıttığını belirtiyor. Sürücülerin yüzde 39’u navigasyon sistemini, yüzde 58’i ise radyo sistemini kullanıyor. Sürücülerin yüzde 15’i trafikteyken SMS yazıyor ve yüzde 24’ü akıllı telefonlarını kullanarak mesajlarını okuyor. Öte yandan cep telefonuyla konuşurken ya da cep telefonuyla ilgilenirken dikkatsiz bir şekilde kontrolsüz bir hâlde yola çıkan yayalar, ağır yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilecek araç çarpması gibi daha riskli kazalarla karşılaşabiliyor.

EN ÇOK ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIYORUZ

Yürürken cep telefonuyla ilgilenen kişilerin en çok elektrik direğine ya da kapıya çarptığına dikkat çeken Dr. Javadov “Karşıdan gelen biri ile çarpışıp kafa travması geçiren, yoldaki çukura düşen, çoğunlukla da kaldırıma takılıp düşerek ayağını, kolunu, el bileğini kıran çok kişi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.