Yeni varyant ağır hastalık yapmıyor

24 Aralık 2023 07:12 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 07:14

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Dünya Sağlık Örgütü, JN.1’i, hızlı yayılması sebebiyle “dikkate alınması gereken varyant” olarak izlemeye aldı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu varyantın ilk olarak 2022 yılı sonlarında Hindistan’da fark edildiğini söyledi. Çin, ABD, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de görülme sıklığı artan varyant ile ilgili henüz net bilgilerin olmadığını belirten Özlü “Şu an itibarıyla bu varyantın diğerlerine göre daha hızlı yayılabileceği ve daha kolay bulaşabileceği yönünde veriler var. Ancak ağır hastalık yaptığına dair bilgi yok. Şimdiye kadar bildirilen vakalar genellikle hafif, solunum yolu enfeksiyonu bulguları şeklinde. Genel olarak ayakta atlatılan bir hastalık şeklinde görüldüğü bildiriliyor” dedi.