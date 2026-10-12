2026’da hangi oyun laptopu alınır? Casper Excalibur G870, Excalibur G880, Excalibur G915 ve Excalibur G920

Oyun laptopu seçerken önce oynadığınız oyunları ve kullanacağınız çözünürlüğü belirleyin; ardından bu hedefe uygun işlemci, ekran kartı ve ekranı karşılaştırın. Casper Excalibur ürün gamında Excalibur G870 ve Excalibur G880, 15,6 inç FHD ekranla farklı grafik seçenekleri sunuyor. Excalibur G915’te 16 inç FHD veya QHD ekran; Excalibur G920’de ise 16 inç QHD ve 300 Hz bulunuyor. Aynı seri içinde donanım seçenekleri değiştiği için karar yalnız model adına bağlı değil. Bu rehberde 4 serinin hangi özelliklerle ayrıldığını, hangi durumda daha yüksek donanıma ihtiyaç duyabileceğinizi ve satın alırken hangi ayrıntılara bakacağınızı bulabilirsiniz.

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Rekabetçi oyunlarda hedeflediğiniz kare hızı ve ekranın yenileme hızı birlikte önem taşır. Strateji ve simülasyon oyunlarında büyük haritalar, oyun içindeki hesaplamalar ve modlar işlemci ile bellek ihtiyacını etkileyebilir. Görsel ayrıntısı yüksek oyunlarda ise çözünürlük, doku ayarları ve ekran kartı belleği daha fazla öne çıkar. Bu yüzden herkes için aynı donanımı öneren bir liste, gerçek kullanımınızı anlatmaya yetmez.

Excalibur G870 ile Excalibur G880’in ekran kartı seçenekleri örtüşüyor. Excalibur G915 de RTX 5060 veya RTX 5070 ile alınabiliyor. Aralarındaki seçimde ekran boyutu, çözünürlük, işlemci ve kasa özelliklerine bakmak gerekiyor. Excalibur G920’nin RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri ise daha yüksek grafik kapasitesi isteyen kullanıcıya hitap ediyor. Serileri tek bir oyun türüne ayırmak yerine satın alacağınız cihazın özelliklerini karşılaştırmak daha yararlı.

EXCALİBUR G870: FHD OYUN İÇİN FARKLI BÜTÇE SEÇENEKLERİ

Excalibur G870 ürün sayfasında Intel Core i7-13620H, Core 7 230H ve Core 7 240H işlemciler listeleniyor. Ekran kartı seçenekleri RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 Laptop GPU. Ekranı 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz ve 250 nit. Bu çeşitlilik, seriyi yalnız başlangıç seviyesinde bir oyun bilgisayarı olarak düşünmemek gerektiğini gösteriyor.

FHD çözünürlükte oynamayı planlıyorsanız Excalibur G870’in ekran kartlarını kendi oyunlarınızın ihtiyaçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Daha düşük bütçede işlemci, bellek ve grafik birimi arasında denge kurmak; bütçe arttığında ise aynı seride daha güçlü grafik seçeneğine bakmak mümkün. Ayrıca Intertek’in Excalibur G870 raporunda menteşe 110 derecelik hareketle 20.000 çevrimi tamamladı. Bu sonuç, testteki cihazın kapak mekanizmasına ilişkin ayrı bir dayanıklılık verisi sunuyor.

EXCALİBUR G880: BENZER GRAFİK SEÇENEKLERİNİ FARKLI KASAYLA KARŞILAŞTIRIN

Excalibur G880’in teknik tablosunda da Core i7-13620H, Core 7 230H ve Core 7 240H işlemciler bulunuyor. RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 Laptop GPU seçenekleri; 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz ve 250 nit ekranla sunuluyor. Dolayısıyla Excalibur G870 ile Excalibur G880 arasındaki farkı yalnız ekran kartı adına bakarak açıklamak zor.

İki serinin tekliflerini aynı işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD ile karşılaştırın. Ardından kasanın ölçülerine, ağırlığına ve fiyatına bakın. Aynı grafik birimini taşıyan iki bilgisayar arasında sizin için belirleyici fark bu ayrıntılarda olabilir. Gün içinde cihazını taşıyan oyuncu ile bilgisayarını sürekli aynı masada kullanan kişi, aynı donanımı farklı nedenlerle tercih edebilir.

EXCALİBUR G915: 16 İNÇ EKRAN VE DAHA İNCE GÖVDE İSTEYENLERE

Excalibur G915’te Core i7-13620H, Core 7 240H ve Core Ultra 7 356H işlemci seçenekleri bulunuyor. RTX 5060 veya RTX 5070 Laptop GPU ile alınabiliyor. 16 inç, 16:10 IPS ekranın FHD ve QHD seçenekleri var; yenileme hızı 165 Hz, parlaklık 350 nit. Oyun dışında belge ve içerik çalışması yapıyorsanız ekranın dikey alanı da seçimde dikkate değer.

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesi ve premium menteşesi, SGS raporundaki 20.000 çevrim sonucuyla birlikte değerlendirilebilir. Raporda incelenen cihaz Core Ultra 7 356H, RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB RAM ve 2 TB SSD içeriyordu. Satın alacağınız sürümün özellikleri, bu test cihazıyla ayrıca eşleştirilir.

Excalibur G915, işte ve günlük kullanımda da değerlendirilebilen bir oyun bilgisayarı. Aynı ekran kartına sahip Excalibur G870 veya Excalibur G880 ile karşılaştırırken ekranı, işlemciyi ve gövdeyi birlikte düşünün. Özellikle FHD ile QHD arasındaki tercih, hem görüntü ayrıntısını hem de oyunun grafik yükünü etkiler.

EXCALİBUR G920: DAHA YÜKSEK GRAFİK KAPASİTESİ VE QHD EKRAN

Excalibur G920, Core i9-14900HX işlemci ve RTX 5070 Ti, RTX 5080 veya RTX 5090 Laptop GPU seçenekleriyle ayrılıyor. Bu kartlarda sırasıyla 12, 16 ve 24 GB grafik belleği belirtiliyor. Ekranı 16 inç QHD IPS; 2560 × 1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor.

Yüksek çözünürlükte, ayrıntılı grafik ayarlarıyla oynamak istiyorsanız Excalibur G920’yi listenize ekleyebilirsiniz. Video düzenleme veya üç boyutlu çalışmalar da yapıyorsanız ilgili uygulamaların gereksinimlerine bakın. Buna karşılık daha hafif oyunlar oynayan biri için en üst ekran kartına çıkmak şart değil. Bütçeyi hangi oyunda ve hangi ayarda kullanacağınızı bilmek, gereksiz donanım harcamasını azaltır.

EXCALİBUR SERİLERİNDEKİ İŞLEMCİ, EKRAN KARTI VE EKRAN SEÇENEKLERİ

Seri Intel işlemci seçenekleri NVIDIA Laptop GPU seçenekleri Ekran seçenekleri Excalibur G870 Core i7-13620H; Core 7 230H; Core 7 240H RTX 3050; RTX 4050; RTX 5050; RTX 5060; RTX 5070 15,6 inç FHD IPS; 165 Hz; 250 nit Excalibur G880 Core i7-13620H; Core 7 230H; Core 7 240H RTX 3050; RTX 4050; RTX 5050; RTX 5060; RTX 5070 15,6 inç FHD IPS; 165 Hz; 250 nit Excalibur G915 Core i7-13620H; Core 7 240H; Core Ultra 7 356H RTX 5060; RTX 5070 16 inç 16:10 FHD veya QHD IPS; 165 Hz; 350 nit Excalibur G920 Core i9-14900HX RTX 5070 Ti; RTX 5080; RTX 5090 16 inç QHD IPS; 2560 × 1600; 300 Hz; 500 nit

RAM VE SSD SEÇİMİ

Serilerin RAM seçenekleri sabit değil. Excalibur G870 ve Excalibur G880’in teknik tablolarında 8–64 GB, DDR4 veya DDR5 seçenekleri; Excalibur G915’te 8–64 GB DDR5, Excalibur G920’de 16–64 GB DDR5 yer alıyor. Depolamada 500 GB, 1 TB, 2 TB ve çift 2 TB SSD seçenekleri listeleniyor. Bellek türü ve kapasitesi satın alacağınız üründe birlikte kontrol edilir.

SONUÇ: MODELDEN ÖNCE İHTİYACINIZI BELİRLEYİN

15,6 inç FHD ekran istiyorsanız Excalibur G870 ve Excalibur G880’i benzer donanımla karşılaştırın. 16 inç ekran ve farklı işlemci seçenekleri için Excalibur G915’e bakın. Daha yüksek grafik belleği ve 300 Hz QHD ekran önceliğinizse Excalibur G920 öne çıkıyor. Fiyat karşılaştırmasını RAM, SSD ve işletim sistemi dahil yapın; hangi seriyi seçerseniz seçin, karar satın alacağınız cihazın tam özelliklerine dayansın.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Excalibur G870 yalnız giriş seviyesi oyunlar için mi?

Hayır. Excalibur G870’in resmi seri sayfasında RTX 3050’den RTX 5070 Laptop GPU’ya kadar farklı grafik seçenekleri bulunuyor. Serinin hangi oyunlara uygun olduğu seçilen ekran kartı, işlemci ve bellekle birlikte belirlenir. Bu nedenle yalnız model adına bakmak yerine oynadığınız oyunun önerilen gereksinimlerini ve hedeflediğiniz ayarları karşılaştırmak daha yararlı.

Excalibur G870 ile Excalibur G880 nasıl karşılaştırılır?

Önce aynı işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD’ye sahip seçenekleri karşılaştırın. İki serinin resmi sayfalarında işlemci ve grafik seçenekleri örtüşüyor; ikisinde de 15,6 inç FHD, 165 Hz ekran listeleniyor. Sonraki adım kasa ölçüleri, ağırlık ve fiyat. Böylece farkın donanımdan mı, tasarımdan mı geldiği daha kolay anlaşılır.

Excalibur G915’in bütün sürümleri QHD ekranlı mı?

Hayır. Excalibur G915’in teknik tablosunda 16 inç, 16:10 FHD ve QHD IPS ekran seçenekleri yer alıyor. Her ikisi için 165 Hz ve 350 nit belirtiliyor. Satın alırken ürünün tam kodundaki ekran bilgisine bakın. FHD ve QHD arasındaki tercih, görüntü ayrıntısı kadar seçilen oyunun grafik yükünü de etkileyebilir.

300 Hz ekran her oyunda 300 FPS sağlar mı?

Hayır. Excalibur G920’deki 300 Hz, ekranın yenileme hızıdır. Oyunun üreteceği FPS ise ekran kartı, işlemci, çözünürlük ve grafik ayarlarına bağlıdır. QHD çözünürlükte oynamayı planlıyorsanız aynı çözünürlükte yapılmış oyun ölçümlerine bakın. Ekranın kapasitesi ile bilgisayarın oyunda ürettiği kare sayısını ayrı değerlendirmek gerekir.

Aynı model adını taşıyan iki Excalibur neden farklı fiyatlı?

Aynı seri içinde işlemci, ekran kartı, RAM, SSD ve işletim sistemi değişebilir. Örneğin Excalibur G915’in FHD ve QHD ekran seçenekleri bulunuyor. Bu nedenle fiyatı karşılaştırırken ürün kodunu ve tüm donanım listesini birlikte inceleyin. Daha ucuz görünen teklif, sizin aradığınız ekranı veya bellek kapasitesini içermiyor olabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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