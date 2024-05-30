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Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, iş insanlarını Cağ Kebabı Etkinliği’nde buluşturuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, iş insanlarını Cağ Kebabı Etkinliği’nde buluşturuyor

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun deneyimleri ışığındaki birçok projesiyle binlerce ailenin hayallerini gerçekleştiren MSY Yapı ve Çukurova Gayrimenkul, güçlerini Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş altında birleştirdi.

En iyi sonuçları sunmak için ilk günkü tutku ve yılların profesyonelliğiyle çalışan Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, toplam dört projesinin ilk etabı olan Ballıca Manzara Villaları’nı hayata geçirdi. 

Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, iş insanlarını Cağ Kebabı Etkinliği’nde buluşturuyor - 1. Resim

Gittikçe değerlenen bir bölge olan Ballıca’da yer alan ve tamamlandığında yaklaşık 100 villa olacak sıradaki projelerini de hayata geçirmek üzere var gücüyle çalışıyor. Doğayla dost, huzur dolu yaşam alanları sunmayı amaçlayan her yeni projesi ile daha da güçlenmeye devam ediyor.

Geleneksel lezzetlerden biri olan cağ kebabı ikramları eşliğinde gayrimenkul sektörü ve Ballıca Gayrimenkul A.Ş projeleri hakkında bilgi paylaşımlarının olacağı Cağ Kebabı Etkinliği, katılanların hem damağında hem de hafızasında yer edinecek. 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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