CANiK’ten Afrika ihracatına TTI Combat dopingi

Dünyanın bir uçtan diğer ucuna en büyük savunma, avcılık ve atıcılık fuarlarında etkinliğini devam ettiren CANiK, son olarak Güney Afrika’daki HuntEX fuarında yer aldı. Geçen yıl Güney Afrika ihracatını önceki yıla göre 11 kat artıran CANiK, yeni başarılara imza atmak üzere en gözde ürünlerini burada vitrine çıkardı.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ABD, Suudi Arabistan ve Almanya’nın ardından Güney Afrika’da da hafif silah pazarına yön vermeye devam ediyor. Güney Afrika Midrand’da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı HuntEX’e katılan CANiK, en yeni ve inovatif ürünlerini burada sergiledi. CANiK, en güçlü olduğu pazarlardan biri olan Güney Afrika’da, geçtiğimiz yıl satış rakamlarını 2022 yılına göre 11 kat artırarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Bu sene de rakamı daha da yukarılara çıkarmak amacıyla çalışmalarına devam eden CANiK, ABD ve Avrupa lansmanlarını gerçekleştirdiği CANiK TTI Combat ürününü HuntEX’te Güney Afrika pazarı için vitrine çıkardı. Yine CANiK tarafından özel olarak Güney Afrika Milli Rugby Takımı için tasarlanan RUGBY SFT tabancası da fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

'HER YIL DAHA DA BÜYÜYEN BİR İLGİ İLE KARŞILANIYORUZ'

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak domine ettiğimiz pazarlardaki etkinliğimizi en yeni ve inovatif ürünlerimizle daha da artırıyoruz. Son bir yılda, Güney Afrika’daki sistematik pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde, satış rakamlarında önceki yıllara göre büyük oranlarda artış kaydettik. Geçtiğimiz yıl, bunun daha bir başlangıç olduğunu, ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir ekibimiz olduğunu söylemiştik. Bu söylediklerimizi, elde ettiğimiz sonuçlarla kanıtlamış olduk. İş birliklerine ve yoğun tanıtım faaliyetlerine devam ediyoruz. Burada her yıl daha da büyüyen bir ilgi ile karşılanıyoruz. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ihracatına katkı sunmaya ve Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil ederek gücümüzü katlamayı sürdüreceğiz” dedi.