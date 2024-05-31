Hepsiburada ve 42 Türkiye iş birliğiyle geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor

Hepsiburada, "Hepsiburada Tech Academy" programıyla 42 Türkiye (42 in Türkiye) öğrencilerine iş hayatı deneyimi yaşatacak. Okulun İstanbul ve Kocaeli'deki kampüslerinde gerçekleştirilecek 8 modülden oluşan eğitim ile Hepsiburada’nın uzman teknoloji kadrosu, teknoloji alanındaki farklı çalışma konularını ve uygulamalarını ele alacak. Hepsiburada ve 42 Türkiye iş birliği kapsamında okulda 2 yıllık temel eğitimini tamamlayan öğrencilere de staj imkanı sunulacak.

Hepsiburada ve 42 Türkiye, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonu ile bir araya gelerek bir iş birliğine imza attı. Akran eğitimi modelini benimseyerek öğrencilere yenilikçi bir eğitim sunan 42 Türkiye ve Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret platformu Hepsiburada tarafından hazırlanan "Hepsiburada Tech Academy" programında Hepsiburada teknoloji liderleri öğrencilere çeşitli eğitimler verecek.

42 Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 8 modül olarak planlanan eğitimlerde Hepsiburada’nın teknoloji ekipleri ürün geliştirme, kullanıcı deneyimi, veri bilimi, veri analistliği, yazılım geliştirme ve sistem/güvenlik gibi konularda özel eğitimler verecek ve örnek çalışmalar anlatacak. Programa katılanlar, "Hepsiburada’da Bir Gün" simülasyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Böylece öğrenciler, Hepsiburada’nın müşterilerine ve iş ortaklarına sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlayan teknolojik geliştirmelerini yakından tanıma ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri gerçek hayat uygulamalarıyla öğrenme şansı yakalayacak.

Programın Bilişim Vadisi 42 Okulları Kocaeli kampüsünde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov "Hepsiburada, kendi teknolojilerini üreten ve globalde Türkiye'yi temsil eden bir inovasyon merkezi. Bine yakın mühendisimizle Türkiye’de e-ticareti dönüştüren yazılımlara imza atıyoruz. Hepsiburada Tech Academy programımızla öğrencilerin gerçek dünyada yazılım ürünü geliştirme sürecine olan bakış açılarını geliştirmeyi, deneyimlerini artırmayı hedefliyoruz. Kadın bir girişimci tarafından kurulmuş ve kadın bir CEO tarafından yönetilen bir şirket olarak bu programda da kadın teknoloji liderlerimizle eğitimler düzenliyoruz. Bu iş birliği, Türkiye’nin dijital geleceğine katkıda bulunma vizyonumuzun bir parçası. Bir teknoloji akademisi olarak geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Açılış töreninde söz alan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise “Türkiye olarak, yazılım alanında nitelikli personel yetiştirmek, sadece ekonomik kalkınmamız için değil, aynı zamanda global arenada rekabet gücümüzü artırmak için de kritik öneme sahip. 42 Türkiye ile ülkemizin bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Okullarımızın, öğrencilerine kazandırdığı ileri düzeydeki teknik ve problem çözme becerileri ile onları sadece ulusal piyasanın değil, uluslararası teknoloji sektörünün de aranan profesyonelleri haline getireceğine inanıyorum” diye konuştu. Akademinin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Erkam Tüzgen, “Bu program, yazılımcı adaylarımızın niteliğini artırmak ve sektör deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Programın interaktif yapısı sayesinde, öğrencilerimiz sadece teorik bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda pratik becerilerini de geliştirecekler. Öğrencilerimiz, program kapsamında teknoloji liderlerinden birebir öğrenme fırsatı bulacak ve bu değerli bilgi ve deneyimleri kendi projelerinde uygulayabilecekler” dedi.

Açılış töreninde söz alan 42 Türkiye Direktörü Meltem Akbulut Yıldırmış ise “42 Türkiye olarak yeni bir yükseköğretim modeli sunuyoruz. Temel amacımız, yükseköğretim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirerek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak. 42 Türkiye; öğrenci-öğretmen ilişkisi yerine öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir modeli merkezine alıyor. Bu model, yükseköğretimde yenilikçi bir özellik taşıyor. Böylelikle sorgulayan, iletişim becerileri güçlü, esnek ve takım çalışmasına yatkın bir istihdam kaynağı sağlıyor. Hepsiburada ile başlattığımız Tech Academy, aslında ortaya koyduğumuz eğitim modelinin tamamlayıcısı konumunda. Bu akademi ile öğrencilerimizin, bir yazılımcının dünyasını her yönüyle deneyimlemelerini hedefliyoruz. Amacımız, çalışan kimliğini kazanmış yazılımcıları sektöre kazandırmak.” dedi.

29 Mayıs 2024 tarihinde 42 Türkiye’nin Kocaeli kampüsünde düzenlenen açılış töreni ile başlayan program, okulun Kocaeli ve İstanbul’daki kampüslerinde 8’er modül boyunca devam edecek ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilecek. 42 Türkiye’deki 2 yıllık temel eğitimini tamamlayan öğrenciler, Hepsiburada’nın GeleceğiniZburada staj programına dahil olacaklar.