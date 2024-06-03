Hepsiburada’da “En İyi Taksitli Fiyat Garantisi” ile büyük yaz indirimleri başladı

Hepsiburada yaza özel, bir hafta boyunca sürecek özel indirim kampanyasını başlattı. “Büyük Yaz İndirimleri” kampanyasında Hepsiburada satıcılı ürünlerde “en iyi taksitli fiyat garantisi” ile yaz alışverişlerini yapacaklara tasarruf ettirecek. Ayrıca her müşteriye özel tanımlanan %0 faizli 1000 TL kredi ile alışveriş imkanı da sunuluyor.

Hepsiburada, müşterilerine kazandıran kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek Babalar Günü, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi “Büyük Yaz İndirimleri”ni başlattı. Teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinden milyonlarca ürünün yer aldığı kampanya ile özel indirimlere ek olarak müşterilere yarın kapında ve kapında kolay iade gibi avantajlar da sunuluyor.

“Büyük Yaz İndirimleri”ne özel dünyaca ünlü markaların ürünleri de en iyi fiyat garantisiyle platformda yerini aldı. Calvin Klein, Ray-Ban, Lancaster, Lancome, Philips, Xiaomi, Samsung, Anker, Fissler, Lego gibi markaların ürünleri özel indirimlerle kullanıcıları bekliyor.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK FIRSATLAR

Hepsiburada, yaz alışverişi öncesi müşterilerin tasarruflarını artırmak için “en iyi taksitli fiyat garantisi” sunuyor. Ayrıca kredi kartı kullanmadan taksitli alışveriş yapmak isteyenlerin de %0 faizli 1000 TL’lik Hepsiburada Limiti hesaplarında bekliyor.

MODA TUTKUNLARINA YAZ FIRSATLARI

Sezonun en trend parçaları, en uygun fiyatlarla Hepsiburada’da gardırobunu yenilemek, indirimlerle sunduğu geniş ürün yelpazesi ile yaz alışverişi yapmak isteyenleri bekliyor.

Ek indirimlerle alışveriş daha da avantajlı hale getirmek için kadın ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 1000 TL'ye 150 TL indirim fırsatı, erkek giyim alışverişlerinde 700 TL'ye 100 TL indirim sağlanırken, erkek ayakkabı ve çanta kategorisinde 1000 TL'ye 150 TL indirim uygulanıyor.

Plaj giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 750 TL'lik harcamaya 150 TL indirim fırsatı sunuluyor. Erkek saat kategorisinde 1500 TL'lik alışverişe indirimlere ek %10 indirimin yanı sıra, U.S Polo Assn., Pierre Cardin, Guess, Valentino ve Karl Lagerfeld markalı ürünlerde de indirimler kullanıcıları bekliyor. Spor giyim, ayakkabı ve outdoor kategorisinde de indirim fırsatları müşterilere sunuluyor. Hepsiburada’da Adidas, Los Ojos, Mango, Columbia, Puma, Ray-ban, Crocs, Under Armour, Salomon, Koton, Altınyıldız, Mavi, Flo, Avva gibi markaların ürünlerinde sunulan özel indirimler ve kampanyalar kullanıcıları bekliyor.

EN YENİ VE GÜÇLÜ MOBİL CİHAZLARDA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Mobil teknoloji dünyasında en yeni ve en güçlü cihazları, Hepsiburada’da indirimli fiyatlarıyla tüm kullanıcılarını bekliyor. Kampanyayla sunulan Samsung, Poco, Apple, Honor ve Anker gibi markaların ürünleri, yüksek performans ve kapasiteyi deneyimlemek için önemli bir fırsat sağlıyor. Ayrıca seçili Samsung ürünlerinde 1000 TL'ye varan kupon fırsatları ve Spigen ürünlerinde %30 indirim gibi avantajlar da kullanıcıları bekliyor.

SERİN BİR YAZ İÇİN KLİMALARDA İNDİRİM

Hepsiburada, sıcak havaların gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler için klimalarda sepette net %10 indirim sunuyor. Buna ek olarak sıcak havalarda yine en çok ihtiyaç olan derin dondurucularda da sepette %10 indirim fırsatını sağlıyor. Erkek kişisel bakım ürünlerinde de sepette %10 indirim fırsatı var. Küçük ev aletlerinde ise 3500 TL üzeri alışverişlerde 200 TL, 6000 TL üzeri alışverişlerde 300 TL ve 10000 TL üzeri alışverişlerde 400 TL indirim fırsatından tüm kullanıcılarına yararlanabiliyor. Toshiba televizyonlarda 2000 TL kupon fırsatı, Samsung televizyonlarda ise 1000 - 2000 TL kupon fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca büyük yaz kampanyası kapsamında, Dyson küçük ev aletlerinde 5000 TL'ye 300 TL kupon fırsatından yararlanmak mümkün olabiliyor.

SÜPERMARKET’TE MUHTEŞEM YAZ FIRSATLARI

Süpermarket alışverişlerini daha avantajlı hale getirmek ve online alışverişin sağladığı fırsatlarla ihtiyaçları tek tık’la evlere kadar getirtmek için de Hepsiburada'da en sevilen markalarda indirimler uyguluyor.

Bu kapsamda Oral-B ürünlerinde sepette %25 indirim, L'oreal Paris, Maybelline New York ve Garnier marka ürünlerde %20 indirime ek olarak kupon fırsatı kullanıcıları bekliyor. Elidor, Clear ve Dove ürünlerinde %30, Cream Co. mağazasında net %35 indirime ek olarak 500 TL'ye 75 TL indirim kuponu ile daha fazla tasarruf etmek mümkün oluyor. Lancaster güneş ürünlerinde sepette %20 indirim, Nivea marka ürünlerde %25 indirime ek olarak 400 TL'ye 100 TL kupon fırsatıyla sunuluyor. La Roche Posay, CeraVe, Vichy markalı ürünlerde indirim, Yumoş ve Vernel marka yumuşatıcılarda da indirim fırsatlarına ek olarak deterjan ve bebek bezlerinde 500 TL'ye 75 TL, kozmetik, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde 700 TL'ye 100 TL kupon fırsatlarıyla da Hepsiburada’da sunulan indirimlerle tasarruf etme imkanı da kazanılıyor.

EV - YAŞAM ÜRÜNLERİNDE ÇOK ÖZEL FIRSATLAR

Ev yaşam kategorisindeki indirimlerle evini yenilemek isteyenlere harika fırsatlar “Büyük Yaz İndirimleri”nde sunuluyor.

Yataş, Fissler ve Tefal markalı ürünlerde %15; Linens’te tüm ürünlerinde %30 indirim; Jumbo’da %55’e varan indirimlerle birlikte seçili ürünlerde 2 al 1 öde kampanyası müşterileri bekliyor. Güral Porselen’de %35, Schafer’da %25 indirim fırsatı sunulurken Madame Coco’da %70 indirim ve ek olarak %15 ekstra indirim fırsatı yer alıyor. English Home, 1000 TL'lik alışverişe 250 TL indirim sağlarken, Bella Maison %70 indirim, Karaca ise 4 ürün alana 2 ürünü bedava imkanı tanıyor.

Mobilya kategorisinde 1500 TL’lik alışverişe 100 TL indirim, halı ve kilimlerde 800 TL’lik alışverişe 100 TL indirim alınabiliyor. Mutfak ürünlerinde ise 1500 TL’lik alışverişe 100 TL indirim sunuluyor. Home ürünlerinde 1500 TL’lik alışverişe 200 TL indirim fırsatı bulunuyor. Bahçe mobilyalarında 3000 TL’lik alışverişe 350 TL indirim fırsatı bulunurken, aydınlatma ürünlerinde 750 TL’lik alışverişe 150 TL indirim elde edilebiliyor.



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