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İhlas Ambalaj’a yılın ambalaj şirketi ödülü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İhlas Ambalaj’a yılın ambalaj şirketi ödülü

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya’nın yeni ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Dubai bu yıl 9.’su düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Kendi alanlarında uzmanlar, iş insanları ve akademisyenlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı bu zirvede, dünyadaki yeni iş fırsatları masaya yatırıldı.

Zirve’nin yürütücüsü Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptığı konuşmada, amaçlarının Türk iş insanlarını dünyadaki paydaşlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin dünyanın kalbi olduğunu ve Jeostratejik noktası nedeniyle de dünyadaki bütün yatırımcılarının ilgisini her zaman çektiğini vurgulayan Ustaoğlu, şirket olarak amaçlarının dünyadaki yatırımcılar ile Türk iş insanları arasında köprü kurmak olduğunu söyledi.

İhlas Ambalaj’a yılın ambalaj şirketi ödülü - 1. Resim

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç da, Türkiye’de şu anda tasarruf tedbirlerinin uygulandığına işaret etti. Türkiye’nin bu tedbirlerin ihracat alanını kapsamadığına dikkati çeken Kılıç, “İhracatımızın artarak sürmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihracata verilen devlet teşvikleri tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak ihracatçılarımıza büyük oranda destekler sürmektedir.” dedi

Zirvede çok sayıda ödül dağıtılırken, İhlas Ambalaj’a “Yılın Ambalaj Şirketi” ödülü verildi. Ödül İhlas Ambalaj Genel Müdürü Kadri Yeltekin’e takdim edildi. 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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