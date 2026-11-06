Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Şirket Haberleri

İş dünyasının temsilcileri SWARM 33 Private Dinner’da buluştu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İş dünyasının temsilcileri SWARM 33 Private Dinner’da buluştu
Başlık Resmiİş dünyasının temsilcileri SWARM 33 Private Dinner’da buluştu

Swarm Connection tarafından düzenlenen SWARM 33 Private Dinner, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturdu. Gönül Damla Güven ve Mine Dedekoca’nın öncülüğünde gerçekleştirilen davette, yeni iş birlikleri ve geleceğe yönelik bağlantılar ön plana çıktı.

Kaydet
|

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getiren SWARM 33 Private Dinner etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi. Swarm Connection’ın düzenlediği özel davette iş insanları, deneyimlerini paylaşma, yeni fikirleri değerlendirme ve iş dünyasında yeni bağlantılar kurma fırsatı buldu.

Swarm Connection Kurucusu Damla Güven ve Eş Başkanı Mine Dedekoca’nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Logosoft Bilişim Teknolojileri A.Ş. sponsor olarak destek verdi. Fairmont Quasar Istanbul bünyesindeki AILA Restaurant’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, farklı sektörlerden iş insanları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe Swarm Connection kurul üyeleri Burcu Erol, Bora Gemicioğlu, Kerim Alain Bertrand, Emine Erdem ve Didem Altop da katkı sundu. Katılımcılar arasında kurulan iletişim ve paylaşılan deneyimler, yeni iş fırsatları ve olası iş birlikleri açısından buluşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İŞ DÜNYASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTILAR HEDEFLENİYOR

Swarm Connection, farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirerek iş dünyasında kalıcı ve anlamlı bağlantılar kurulmasını hedefliyor. SWARM 33 Private Dinner ile bu yöndeki çalışmalarını sürdüren oluşum, farklı deneyim ve bakış açılarının ortak bir zeminde buluşmasının yeni fırsatlara kapı aralayacağına dikkat çekti.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Şirket Haberleri
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.