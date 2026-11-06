İş dünyasının temsilcileri SWARM 33 Private Dinner’da buluştu

Swarm Connection tarafından düzenlenen SWARM 33 Private Dinner, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturdu. Gönül Damla Güven ve Mine Dedekoca’nın öncülüğünde gerçekleştirilen davette, yeni iş birlikleri ve geleceğe yönelik bağlantılar ön plana çıktı.

Özetle Kaydet a- | +A

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getiren SWARM 33 Private Dinner etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi. Swarm Connection’ın düzenlediği özel davette iş insanları, deneyimlerini paylaşma, yeni fikirleri değerlendirme ve iş dünyasında yeni bağlantılar kurma fırsatı buldu.

Swarm Connection Kurucusu Damla Güven ve Eş Başkanı Mine Dedekoca’nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Logosoft Bilişim Teknolojileri A.Ş. sponsor olarak destek verdi. Fairmont Quasar Istanbul bünyesindeki AILA Restaurant’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, farklı sektörlerden iş insanları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe Swarm Connection kurul üyeleri Burcu Erol, Bora Gemicioğlu, Kerim Alain Bertrand, Emine Erdem ve Didem Altop da katkı sundu. Katılımcılar arasında kurulan iletişim ve paylaşılan deneyimler, yeni iş fırsatları ve olası iş birlikleri açısından buluşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İŞ DÜNYASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTILAR HEDEFLENİYOR

Swarm Connection, farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirerek iş dünyasında kalıcı ve anlamlı bağlantılar kurulmasını hedefliyor. SWARM 33 Private Dinner ile bu yöndeki çalışmalarını sürdüren oluşum, farklı deneyim ve bakış açılarının ortak bir zeminde buluşmasının yeni fırsatlara kapı aralayacağına dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala