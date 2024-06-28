Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü

İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü

Şirket Haberleri Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024’ün ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesi kapsamında, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak faaliyetler ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi amacıyla İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

2024 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi. Emekliler Yılı kapsamında emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak faaliyetler ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi amacıyla İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında protokol imzalandı. İmzalar İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kesik ile SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş tarafından atıldı.

İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü - 1. Resim

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Sertbaş, “Özellikle bu alanda böyle bir programın açılmasını bakanımız istedi. Bu nedenle böyle bir program organize ettik. Siz de bu hizmete çok çabuk tepki verdiniz. Teşekkür ediyorum. Özellikle sizin bu hizmetinizin ücretsiz olması, bir kamu görevi olarak addetmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü - 2. Resim

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, “Üniversite olarak bizim 3 temel misyonumuz var; eğitim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet. Biz topluma hizmet misyonumuzu çok önemsiyoruz. Özellikle bu misyonumuzu daha da büyütmek istiyoruz. Topluma hizmet kapsamında toplumun bütün kesimlerine dokunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devam eden Emekliler Yılı ile ilgili çalışmalara, faaliyetlere biz üniversite olarak destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Yerlikaya isim isim sayarak duyurdu: 6 suç örgütü çökertildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Londra’da Türk teknoloji şirketleri rüzgarı esti - Şirket HaberleriLondra’da Türk teknoloji şirketleri rüzgarı estiKuveyt Türk’ten şirketler için mobilden evraksız hesap açılışı hizmeti - Şirket HaberleriKuveyt Türk’ten şirketler için mobilden evraksız hesap açılışı hizmetiCANiK, adını Türkiye’nin “sanayi devlerine” yazdırdı - Şirket HaberleriCANiK, adını Türkiye’nin “sanayi devlerine” yazdırdıTicari gayrimenkullerde fiyat artışı devam edecek! - Şirket HaberleriTicari gayrimenkullerde fiyat artışı devam edecek!Trendyol, esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor - Şirket HaberleriTrendyol, esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyorTürkiye’de iş dünyası, bu kez Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını konuştu - Şirket HaberleriTürkiye’de iş dünyası, bu kez Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...