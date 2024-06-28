İstanbul Gedik Üniversitesi ile İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ‘Emekliler Yılı’ protokolü

2024’ün ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesi kapsamında, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak faaliyetler ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi amacıyla İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

2024 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi. Emekliler Yılı kapsamında emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlayacak faaliyetler ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi amacıyla İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında protokol imzalandı. İmzalar İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kesik ile SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş tarafından atıldı.

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Sertbaş, “Özellikle bu alanda böyle bir programın açılmasını bakanımız istedi. Bu nedenle böyle bir program organize ettik. Siz de bu hizmete çok çabuk tepki verdiniz. Teşekkür ediyorum. Özellikle sizin bu hizmetinizin ücretsiz olması, bir kamu görevi olarak addetmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, “Üniversite olarak bizim 3 temel misyonumuz var; eğitim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet. Biz topluma hizmet misyonumuzu çok önemsiyoruz. Özellikle bu misyonumuzu daha da büyütmek istiyoruz. Topluma hizmet kapsamında toplumun bütün kesimlerine dokunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devam eden Emekliler Yılı ile ilgili çalışmalara, faaliyetlere biz üniversite olarak destek olmak istiyoruz” diye konuştu.