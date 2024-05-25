Lcw.com 380 markayla hizmette... Dijital AVM’yle pazar yeri rekabetine girdi!

Türkiye'nin önde gelen perakende giyim markası LC Waikiki, Dijital AVM’yle pazar yeri rekabetine girdi! lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle pazar yerine dönüştüren marka 380 markayla hizmete...

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - LC Waikiki, lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle pazar yerine dönüştürdü. Üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan LC Waikiki, sadece kendi e-Ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başladı.

3 yıllık sürede ürün satış rakamlarını ve ciro içindeki payını yükselten lcwaikiki.com, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan LCW.COM, önümüzdeki dönemde yeni marka ve satıcıları da çatısı altına toplayacak. LCW.COM; moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere, sadece orijinal ürünleri kullanıcılarıyla buluşturacak.

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, satışlarında online payın pandemi öncesi yüzde 2-3, şu an ise yüzde 15 olduğuna işaret ederek “Yıl sonu hedefimiz yüzde 20” dedi. Toplam satışları içinde diğer markaların payının bir yılda yüzde 20’ye geldiğini belirten Yiş, bu oranın orta vadede yüzde 50’ye ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

“Yakın coğrafyalarda da LCW.COM’u görmek, ihracata katkıda bulunmak en büyük arzumuz” diyen Yiş, aylık gelirlerinin 1 milyar TL civarında olduğunu, pazar paylarının yüzde 15’e ulaştığını ifade etti.