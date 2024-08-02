Şarj karmaşası bitti, siteler hareketlendi

Site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumundaki karmaşa ve katılık yapılan düzenlemeyle bitti. Kararı değerlendiren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses düzenlemenin hemen ardından taleplerin hızlanmaya başladığını söyledi.

Sayıları her geçen gün artan elektrikli otomobillerin site ve apartman otoparklarındaki şarj sorununu çözen düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenleme ile elektrikli otomobil sahipleri, yaşadıkları apartman veya sitenin otoparkına araç şarj istasyonu kurulumu yaptırmak için artık beşte dört çoğunluk şartına takılmayacak. Çünkü şarj ünitesi kurulumu için çoğunluk kararı yeterli olacak. Kararla, elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu işlemi artık ‘ortak alanlarda inşaat yapılması’ olarak değerlendirilmeyecek. Kararı değerlendiren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses düzenlemenin hemen ardından site ve apartman yönetimlerinden taleplerin hızlanmaya başladığını söyledi.

TALEP ARTIŞI VAR

Bakanlığın kararının sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Şenses “Daha önce site yönetimlerinde farklı görüşler ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan çelişkiler vardı. Belirsizlikler nedeniyle site yönetimlerinde kararsızlıklar yaşanıyordu. Ancak yeni mevzuat ile bu durum netleşti. Mevzuat henüz yeni olsa da şimdiden dönüşler gelmeye başladı. Biz bu süreçten önce de kurulumlar yapıyorduk. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte talepler almaya başladık ve bu talepler hızlandı” dedi. Daha çok büyük toplu konutlardan talepler gelmeye başladığını belirten Şenses “Elektrikli araç sayısı arttıkça, sitede şarj talebi daha da artacak” diye konuştu. Düzenlemenin elektrikli araç kullanıcılarını rahatlattığını anlatan Şenses “Bu düzenleme, kullanıcıların evde şarj etme imkânını artıracak” dedi.

SİTEYE GELİR İMKANI

Şenses "Sitelerin açık ve kapalı otoparklarına kurulan cihazlar sayesinde site sakinleri daha uygun fiyatlarla şarj imkânı sağlamakta ve anlaşma şartlarına göre siteye bir pay ödenmektedir. Bu durum, sitenin genel giderlerine katkı sağlamaktadır. Bazı sitelerde bu kurulumlar sayesinde halka açık hizmet verilebildiğinden, siteye de ticari bir fayda da sağlanmaktadır" dedi. Şenses cihazın kurulum maliyeti konusunda ise "Maliyet, sitenin ihtiyacı olan cihaz gücüne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca altyapı maliyeti, cihazın kurulacağı alan, güç kaynağına olan mesafe ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak değişkenlik arz edebilir" açıklaması yaptı.

SİTENİZE HANGİ ŞARJ UYGUN?

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, mevzuat değişikliği ile birlikte elektrikli şarj istasyonu kurulumu için harekete geçerken site yönetimlerine önerilerde de bulundu. Şenses "Sitelerin büyüklüğüne, otopark kapasitelerine, otopark alanlarının kişiye özel mi yoksa serbest kullanımlı mı olduğuna ve siteye ait trafo olup olmadığına ya da kurulu gücün dışarıdan mı alındığına göre hareket etmekte fayda var. Bir site ortalama 50 elektrikli araç kapasitesine sahipse, 22 kW'lık düşük hızlı cihaz yatırımı yapılırsa yaklaşık 1000 kW bir güç ihtiyacı doğacaktır. Bunun yerine, hızlı şarj özelliğine sahip 180 kW'lık bir cihaz yatırımı yapılırsa sadece 180 kW bir güç ihtiyacı olacaktır. Bu yöntem, daha ulaşılabilir bir güç altyapısı sağlar ve 50 adet cihaz için yapılan maliyetten daha uygun olacaktır" dedi. Şenses "Eğer site 15-20 adet elektrikli araç kapasitesine sahipse, düşük hızlı cihazların yatırımı daha uygun olacaktır. Kısacası, sitede 20'den fazla elektrikli araç varsa, yüksek hızlı cihazlarla ilerlemek büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.