Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Grup Restoran, Yiyecek, İçecek ve Eğlence Hizmetleri Grubu seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Taner Himmetoğlu Meclis Üyesi oldu. Restoran işletmeciliği, kurumsal markalarla yürüttüğü faaliyetler ve TAKİ Delivery girişimiyle tanınan Himmetoğlu, Antalya yeme-içme sektörüne yönelik projeleriyle öne çıkıyor.

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Yeme-içme sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Taner Himmetoğlu, Tavuk Dünyası gibi ulusal ölçekte faaliyet gösteren kurumsal markalarla franchise işletmeciliği alanında edindiği deneyimle öne çıkıyor.

Restoran yönetimi, operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti, paket servis ve maliyet kontrolü alanlarında tecrübe sahibi olan Himmetoğlu, işletmelerin günlük sorunlarını sahadan bilen isimler arasında yer alıyor.

ATSO 37. Grup Meclis Üyeliğiyle birlikte Himmetoğlu’nun, restoran ve yeme-içme sektörünün ortak sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

TAKİ DELİVERY İLE GÜÇLÜ KURYE AĞI HEDEFİ

Himmetoğlu’nun girişimcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü lojistik ve teslimat çözümleri oluşturuyor. Bu kapsamda geliştirilen TAKİ Delivery, restoranların paket servis operasyonlarına yönelik kurye ve teslimat hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

ATSO 37. Grup için gündeme getirilen ortak kurye ağı projesiyle restoranların teslimat maliyetlerinin azaltılması, kurye hizmetlerinde şeffaflığın artırılması ve işletmelerin daha avantajlı koşullarda hizmet alabilmesi hedefleniyor.

Projenin temel yaklaşımını, işletmelerin paket başına ne kadar ödeme yaptığını bilmesi, kurye giderlerini kontrol edebilmesi ve ortak bir teslimat organizasyonunun avantajlarından yararlanabilmesi oluşturuyor.

Taner Himmetoğlu, ATSO 37. Grup Meclis Üyesi oldu

ANTALYA YEMEK PROJESİYLE YEREL İŞLETMELERE DİJİTAL ÇÖZÜM

Taner Himmetoğlu’nun sektör için öne çıkardığı bir diğer proje ise Antalya Yemek.

Yerel restoranları müşterilerle doğrudan buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, işletmelerin yüksek sipariş komisyonlarına bağımlılığını azaltacak bir dijital sipariş platformu oluşturulması hedefleniyor.

“Esnafın kazancı esnafta kalsın” yaklaşımıyla öne çıkan Antalya Yemek projesi; restoranların dijital sipariş kanallarına erişimini kolaylaştırmayı, yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve mümkün olduğunca düşük maliyetli bir sipariş altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Kurye ağı ve dijital sipariş sisteminin birlikte değerlendirilmesiyle restoranların hem sipariş hem de teslimat süreçlerinde daha verimli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ORTAK SATIN ALMA VE MALİYETLERİN AZALTILMASI GÜNDEMDE

Himmetoğlu’nun sektör için geliştirdiği yaklaşım yalnızca teslimat ve dijital siparişle sınırlı değil. Ortak satın alma olanakları, komisyon maliyetleri, personel giderleri, lojistik ve işletmeler arası iş birliği de öne çıkan çalışma alanları arasında bulunuyor.

Amaç, özellikle bağımsız restoranların ve yerel işletmelerin büyük markalar karşısında rekabet gücünü korumasına katkı sunmak ve sektörün ekonomik sürdürülebilirliğini desteklemek.

ANTALYA YEME-İÇME SEKTÖRÜ İÇİN YENİ DÖNEM

Restoran işletmeciliği deneyimini lojistik ve teknoloji girişimleriyle birleştiren Taner Himmetoğlu, ATSO 37. Grup Meclis Üyesi olarak yeni dönemde sektörün temsilinde görev alacak.

TAKİ Delivery ile güçlü bir kurye ağı oluşturulması ve Antalya Yemek ile yerel işletmelere yeni bir dijital sipariş kanalı kazandırılması hedefleri, Himmetoğlu’nun sektör vizyonunun öne çıkan başlıklarını oluşturuyor.

Himmetoğlu, hedefinin Antalya’daki restoranların maliyetlerini azaltabildiği, dijitalleşme fırsatlarından yararlandığı, kazancını koruduğu ve ortak hareket ederek güç kazandığı bir sektör yapısına katkı sunmak olduğunu belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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