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Tarihi hastanenin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesi talebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarihi hastanenin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesi talebi

Şirket Haberleri Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un en eski ve köklü hastanelerinden olan Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nin, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesi talep ediliyor.

İlk ve tek olma özelliğine sahip olan tarihi hastane, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dermatoloji (cildiye) vakaları, lepra (cüzzam) hastalıkları alanında hizmet veriyor. Hastanenin önemi ve yakaladığı başarılar sebebiyle Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi faaliyetlerine devam ediyor.

Seçtiklerini Denetle ve Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesinin çok faydalı olacağını söyledi. İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin, 2016 yılında Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi ile birleştirilmesi neticesinde sadece lepralı hastalara değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile özellikle cildiye hastalarına da hizmet verdiğini belirten Çevik, "Dermatoloji camiasında önemli bir yere sahip olan, ülkemizde branşında ilk ve tek devlet hastanesi olan İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin 24 saat esasına dayalı hizmet veren bir branş hastanesi haline gelmesi, cildiye polikliniği sayısının geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar artırılması, tüm ihtiyaçlara kalıcı çözüm olacaktır. Burasının enstitü ya da eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesi çok faydalı olacaktır” dedi.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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