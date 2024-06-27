Ticari gayrimenkullerde fiyat artışı devam edecek!

Ticari gayrimenkul fiyatlarında, yıllık bazda nominal yüzde 81,7 ve reel olarak yüzde 8,9 oranında artış yaşandı. Bu yüksek artışa rağmen, ticari gayrimenkul piyasasında fiyat artış beklentisiyle yatırımcı hareketliliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 1. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12, yıllık bazda nominal yüzde 81,7 ve reel olarak yüzde 8,9 arttı. Türkiye genelinde ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 82,8 ve reel olarak da yüzde 9,6 yükseldi. Ticari gayrimenkul fiyat artışlarında son yılların en yüksek rakamına ulaşılırken, piyasada hareketlilik devam ediyor. Fiyat artışlarının devam etmesi beklentisi, yatırımcıların kar etme refleksiyle davranmalarına yol açıyor. Ticari gayrimenkul fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu artış trendinin yatırımcılarda karşılık bulduğunu belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Ticari gayrimenkul yatırımcısı, konut yatırımcısı gibi hareket etmiyor. Konut yatırımcısındaki duraklama, fiyat düşüş beklentisi için. Ancak ticari gayrimenkul yatırımcısı fiyatların daha da artacağının bilincinde. Bu sebeple bu artış trendini değerlendirerek, uzun vadeli yatırım planları yapıyorlar” diye konuştu.

YILIN İLK YARISINDA TİCARİ GAYRİMENKULLERE YAZ GELDİ!

2024 yılının başında gayrimenkul sektöründe çizilen karamsar tablo, ticari gayrimenkullerde bahar havasına dönüştü. Konut sektöründe yaşanan duraksama, ofis ve dükkan yatırımcısında yaşanmadı. Dövizdeki dalgalanma risklerini aza indirmek isteyen yatırımcı yine ofis ve dükkan yatırımından vazgeçmedi. İlk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artan Ofis Fiyat Endeksi, 2023'ün aynı dönemine göre nominal yüzde 75,1, reel olarak da yüzde 5 artış kaydetti. Tüm bu veriler ışığında ticari gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini öngördüklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Ekonomik göstergeler ve piyasa dinamikleri, ticari gayrimenkul fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde de artış trendini sürdürebileceğine işaret ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki ticari alanlara olan talep, fiyatların yükselmesinde önemli bir etken olarak görülüyor” dedi.

SADECE YATIRIM İÇİN DEĞİL İHTİYAÇ İÇİN DE OFİSLER TALEP GÖRÜYOR!

2023 yılında küresel olarak daralan ticari gayrimenkul piyasası için 2024 yılından beklenen önemli potansiyel gerçekleşmek üzere. Faiz oranlarındaki daralma ve enflasyonda azalma beklentisiyle yılın 2.yarısında yatırımcılar için daha elverişli bir ortam sağlaması bekleniyor. 2024 yılı itibariyle yatırımcı odağının değiştiğini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, yatırımcıların finansal performans artışının yolunun da yeni nesil tasarımlardan geçtiğinin altını çizdi. Bilgiç, “Bayrampaşa AKTİM Çarşı – Ofis projemizde 338 bağımsız bölüm bulunuyor. Şimdiden projemizin yüzde 42’sinin satışını gerçekleştirdik. Ofis ve yeni dükkan arayışı özellikle İstanbul’da arz eksikliğine sebep oluyor. 2024 yılı ticari gayrimenkul projesi üreten markaların yılı olacak diyebiliriz. ”dedi.