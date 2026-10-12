Turkcell’in Türkiye’de bugüne kadar 22 ödül kazanan “Turkcell gücünde Shaq diye 5G” reklam kampanyasına şimdi de uluslararası alanda 2 ödül geldi. Kampanya, sektörün dünyadaki en saygın ödül organizasyonlarından London International Awards’ta (LIA) bir Gümüş bir de Bronz Ödül’ün sahibi oldu.

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Turkcell’in çok ses getiren “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarından London International Awards’ta (LIA) iki ödüle birden layık görüldü. NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı kampanya, “Teknoloji” kategorisindeGümüş, “En İyi Mizah Kullanımı” kategorisinde ise Bronz Ödül kazandı.

“SHAQ KAMPANYAMIZIN GLOBAL YANSIMALARINI GÖRMEYE BAŞLADIK”

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, kampanyanın kazandığı uluslararası ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bizim için önemli olan, Shaq gibi bir dünya starını, yerel içgörülerle örülü bir hikâyenin parçası yapmaktı. Turkcell’in 5G’deki gücünü ve kreatif cesaretini ortaya koyan kampanyamızda teknolojiyi mizahla buluşturarak insanların konuşacağı, paylaşacağı ve yıllarca hatırlayacağı bir iletişim yaptık. Kampanya döneminde sosyal medyada yapılan organik paylaşımların erişiminin milyonlarca olması strateji ve kreativitenin başarısının önemli bir göstergesi oldu. ‘Shaq diye 5G’ kampanyamız bugüne kadar çok değerli 22 ödüle layık görüldü. Şimdi artık Shaq kampanyamızın global yansımalarını görmeye başladık. Dünyanın en prestijli reklam festivallerinden olan London International Awards’ta (LIA) teknoloji ve mizah kategorilerinde aldığımız ödüller mutluluk veren önemli bir haber oldu bizim için.”

Turkcell’in “Shaq diye 5G” reklam kampanyasına London International Awards’tan çifte ödül

“TÜRK REKLAMCILIĞI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR AN”

Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan, LIA’da kazandıkları ödüllerden duydukları mutluluğu ifade ederek şöyle dedi: “London International, dünyanın en prestijli reklam festivallerinden biri. Her yıl tüm dünyadan on binlerce işin yarıştığı, shortlist olmanın bile ödül sayıldığı bir yarışma. Böyle bir yarışmada shortlist’i de geçip tam 2 ödül birden kazanmak gerçekten çok büyük mutluluk. Bizi daha mutlu eden nokta da filmimizin teknoloji markaları kategorisinde kazandığı ödülün yanı sıra ‘Best Use of Humor’ (En İyi Mizah Kullanımı) kategorisinde de ödül kazanması. Bu kategori, sektörel kırılımı olmayan, yani tüm işlerin tek bir kategoride yarıştığı, tabiri caizse yılın en komik reklam filmlerini belirleyen kategori. Burada ödüle layık görülmek, hele ki bir de bu ödülü ‘mizahın başkenti’ Londra’da kazanmak, sadece Rafineri ve Turkcell adına değil, Türk reklamcılığı adına büyük bir gurur.”

TURKCELL 5G’NİN GÜCÜ ÖDÜLLERE YANSIDI

Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücünü alışılmış teknoloji anlatımının dışına taşıyan kampanya, mizahi dili ve sinematik yapımıyla geniş yankı uyandırdı. Shaquille O’Neal’ın Türkiye’ye gelişini saç ekimi esprisine bağlayan hikâye, “Shaq diye/şak diye” kelime oyunuyla Turkcell 5G’nin gücünü akılda kalıcı bir reklam fikrine dönüştürdü. Bu yıl Effie Awards’tan Altın Effie, Kristal Elma’dan 2 Büyük Ödül’ün de aralarında bulunduğu 13 ödül alan kampanya, Brandverse Awards’ta ise Grand Prix dahil 8 ödül kazandı. “Shaq diye 5G” reklam kampanyası uluslararası alanda ilk başarısına imza atarak London International Awards’tan 2 ödülle döndü.

Turkcell’in “Shaq diye 5G” reklam kampanyasına London International Awards’tan çifte ödül

SEKTÖRDE REFERANS KABUL EDİLEN ÖDÜL ORGANİZASYONU

1986 yılında kurulan London International Awards (LIA), reklam ve pazarlama iletişimi dünyasının köklü uluslararası kreatif yarışmalarından biri. Reklam, dijital iletişim, teknoloji, tasarım ve prodüksiyon gibi farklı alanlardaki çalışmaları ödüllendiren organizasyonda başvurular, dünyanın çeşitli ülkelerinden sektör profesyonellerinin oluşturduğu jüriler tarafından değerlendiriliyor. LIA, küresel reklamcılık sektörünün saygın araştırma ve analiz kuruluşlarından WARC’ın, dünyanın en çok ödül kazanan kreatif kampanyalarını ve ajanslarını sıraladığı Creative 100 araştırmasında referans aldığı beş küresel ödül organizasyonundan biri konumunda.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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