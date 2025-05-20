Turkcell’in veri merkezi yatırımlarına 100 milyon euroluk finansman

Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell’in veri merkezi yatırımlarını gerçekleştiren TDC Veri Hizmetleri şirketi, Emirates NBD Bankası ile gerçekleştirdiği anlaşma ile Körfez Bölgesi’nden 100 milyon euro tutarında murabaha finansmanı sağladı. TDC Veri Hizmetleri’nin 5 yıl vade ile aldığı finansman, veri merkezi yatırımlarında kullanılacak.

Turkcell iştiraki TDC Veri Hizmetleri, veri merkezi yatırımlarını büyütmek ve pazardaki liderliğini pekiştirmek adına önemli bir adım attı. TDC Veri Hizmetleri şirketi, Emirates NBD Bankası’yla imza attığı anlaşma ile Körfez Bölgesi’nden 100 milyon euroluk murabaha finansmanı sağladı. 5 yıl vade ile alınan bu finansman ile TDC, veri merkezleri alanındaki dijital altyapı yatırımlarını hızlandıracak ve uzun vadeli büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.

Faizsiz finansman ilkelerine dayalı olarak gerçekleştirilen murabaha yapısı, TDC’nin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynamasının yanı sıra Körfez Bölgesi’nde yeni iş birliklerinin önünü açma potansiyeli ile de dikkat çekiyor.

&LDQUO;BU FİNANSMAN, KÜRESEL FİNANS KURULUŞLARININ TURKCELL'E DUYDUĞU GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ'

İmza töreninde konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, “Körfez Bölgesi’nin önde gelen finans kuruluşlarından Emirates NBD ile gerçekleştirdiğimiz murabaha finansmanı, küresel yatırımcıların Türkiye’ye ve Turkcell’e duyduğu güvenin somut bir göstergesi. Bu stratejik iş birliği, veri merkezi yatırımlarımızı hızlandırarak Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak, aynı zamanda ülkemizi bölgesel bir veri üssü haline getirme hedefimize ivme kazandıracak. Attığımız bu adımın, Türkiye’de geleceğin en stratejik alanlarından biri olan veri merkezlerinin gelişimine destek olacağına inanıyor, bu alandaki liderliğimizi pekiştirerek ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Emirates NBD Kurumsal İlişkiler Grup Eş Başkanı Pri McNair de anlaşma ile ilgili şunları söyledi: