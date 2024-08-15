United Payment Ar-Ge Merkezi belgesini aldı

Türkiye’de ve bölgede fintek sektörüne yönelik gerçekleştirdiği ilkler ve teknoloji yatırımları ile dikkat çeken United Payment araştırma ve geliştirme çalışmalarını, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Ar-Ge Merkezi” belgesi ile resmileştirdi.

Türkiye’nin ve bölgenin lider fintek şirketi United Payment, stratejik hedeflerini ve inovatif ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla, 2022 yılında başlattığı Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir ilerleme kaydetti. United Payment’ın yapay zeka ve veri analitiği teknolojileri odaklı Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Ar-Ge Merkezi" belgesi ile taçlandırıldı. Faaliyetlerine 24 Ar-Ge personeli ve 5 adet Ar-Ge projesi ile devam eden United Payment, devlet teşvikleri ile ile birlikte Türkiye'de katma değerli, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye ve Türkiye’nin fintek ekosistemine önümüzdeki dönemde de katkı sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'DE PEK ÇOK İNOVATİF PROJEYE İMZA ATTI

United Payment Türkiye Ülke Müdürü Adem Aykın, Ar-Ge Merkezi onayından dolayı memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “United Payment olarak global şirketlerden bankalara, KOBİ’lerden kamu kurumlarına ihtiyaç duyulan tüm fintek hizmetlerinin orkestrasyonunu sağlayan Türkiye’deki ilk şirketiz. Kurulduğumuz günden bu yana inovatif bakış açımızla fintek ekosistemine katkı sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar, onlarca inovasyona imza attık. Ankara’da gaz ve su ödeme süreçlerinin dijitalleşmesi, ilk 7/24 yurt içi para transferi, Wise iş birliği ile başlayan yurt dışı para transferi yöntemlerinde kolay, hızlı ve düşük komisyonlu bir alternatifin üretilmesi, Türkiye’de ilk Fintech as a Service (FaaS) vizyonuyla sektörün her alanında hizmet veren bir ekosistemin oluşması gibi yenilikçi projeler gerçekleştirdik. İki yıldır sürdürdüğümüz Ar-Ge odaklı yaklaşımımızı, ciddi yatırımlarla önemli bir noktaya taşıdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezimiz ile birlikte bundan sonra da sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve süreçlerin geliştirilmesine odaklanacak, teknolojik ilerlemeleri teşvik ederek verimliliğin artmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE VE PATENT İÇİN BİR BAŞVURU BULUNUYOR

United Payment Ar-Ge Merkezi bünyesinde, halihazırda 2023 yılının sonunda kabul edilen 1 adet TÜBİTAK destekli projesi, Ar-Ge projelerinden elde edilen çıktılarla akademiye katkı sunduğu 5 adet yayını ve 1 adet de patent başvurusu ile devam ediyor. United Payment aynı zamanda Celtic ve ITEA kümelerindeki proje fikirlerinde ortak olarak yer almak için yurt dışı menşeili kurumlarla görüşmelerini de devam ettiriyor.