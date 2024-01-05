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    Yunanistan'a yatırımda Türkler ikinci sırada

    Pire ve belli bölgelerinde 250 bin Euro’ya, Atina’da ise 500 bin Euro’ya gayrimenkul edinimi ile ‘Golden Visa’ veren Yunanistan, yılsonu rakamlarını açıkladı. Türk vatandaşları, Yunanistan’da Çin’den sonra en fazla Golden Visa alan ülke oldu.

    Yunanistan&#039;a yatırımda Türkler ikinci sırada
    Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gayrimenkulde büyük fırsatlar sunan Yunanistan, Türk vatandaşlarının da yakın takibine girdi. Aileleriyle birlikte vatandaşlık programından yararlanmak isteyen çok sayıda Türk, komşu ülke Yunanistan’a yoğun ilgi gösteriyor. Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan vize sorununda çözüm için görüşmeler hızlansa da vize sorunu yaşamak istemeyen Türk vatandaşları ve yatırımcılar, ‘Golden Visa’ programına başvuruyor.

    Türklerin son dönemde taleplerinin arttığı Yunanistan’ın Pire ve bazı bölgelerinde 250 bin euro, önde gelen şehirlerinden Atina’da 500 bin euroluk gayrimenkul yatırımıyla alınan ‘‘Golden Visa’ programının yılsonu rakamları açıklandı. Bu programdan faydalanan Türk vatandaşları ise Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Böylelikle Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘Golden Visa’ başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırım değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı. Diğer ülke vatandaşlarına ve yatırımcılara konut satın almaları durumunda ikamet izni veren Yunanistan, sunduğu avantajlarla son dönemde yatırımcıları cezbediyor. Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor; hatta AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkına da sahip oluyor. 

    Yurtdışı yatırımlar ve oturma izni konularında danışmanlık hizmetleri sunan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Vesta Global, Golden Visa programıyla Türk vatandaşlarına Yunanistan’ın kapılarını aralıyor. Danışanlarına talep odaklı çözümler sunan şirket, Türk vatandaşlarının tüm süreçlerini anahtar teslim bir şekilde yöneterek hızlı ve kalıcı çözüme kavuşmalarını sağlıyor. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan “Sunduğumuz alternatiflerle komşumuz Yunanistan’da vatandaşlarımız hem bütçelerine uygun yatırım yapabiliyor hem de ‘Golden Visa’  programının sağladığı avantajlardan faydalanabiliyor. Türkiye’den programa yoğun bir ilgi var. Hatta bu programdan faydalanan Türk vatandaşları, Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘‘Golden Visa’ başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırımın toplam değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı. Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor ve hatta AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkı kazanıyor. Tüm bu avantajlar Yunanistan’da gayrimenkul yatırımını cazip kılıyor” dedi. 

    VİZE ENGELİNİ AŞIYORLAR

    Son yıllarda Schengen, ABD ve İngiltere’den vize almakta büyük sıkıntı yaşayan birçok yatırımcının bu program sayesinde dünyaya açılma şansı yakaladığını anlatan Teuta Narazan, “Türk yatırımcılar tercihini daha çok Yunanistan’dan yana kullanıyor. Biz de Vesta Global olarak, Golden Visa programıyla Yunanistan’ı tercih eden Türk vatandaşlarının hem gayrimenkul yoluyla gelir getirisi yüksek yatırım yapmalarını hem de vize sorununda kalıcı çözüme ulaşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu. 

    10’U AŞKIN ÜLKEDE HİZMET SUNUYOR

    Golden Visa programı ailelere sağladığı avantajlarla da Türk vatandaşlarının tercihlerinin başında geliyor. Programın sunduğu avantajlardan yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar olan veya okuyan çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ebeveynleri de faydalanabiliyor. Vesta Global, Golden Visa’yla Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Malta gibi AB ülkeleri ile İngiltere, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi danışanların tercihine göre seçebileceği 10’u aşkın ülkede hizmet sunuyor. Yunanistan’da veya Golden Visa programına dahil ülkelerde yatırımlarıyla kazanç sağlayıp vize engellerini ortadan kaldırmak isteyen Türk vatandaşları, Vesta Global’in sağladığı geniş yelpazeli portföyle dünyaya açılabiliyor.

    Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yunanistan
    Haberler > Şirket Haberleri > Yunanistan'a yatırımda Türkler ikinci sırada
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