2008 ruhuyla! Galibiyeti özetleyen sözler Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi

Kaptan: Herkes çok iyi mücadele etti. 2008 ruhu sahaya yansıdı... Samet Akaydin: Üç puanla başlayacağımıza inanıyorduk. Konsantre kalacağız... Yusuf Yazıcı: Rehavet yok, daha yeni başlıyoruz...

Maçın ardından futbolcularımızın konuşmaları turnuvayı ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyordu. Verdikleri mesajlar mutluluk doluydu ama hemen hepsi dikkatli olmaları gerektiğinin farkındaydı. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, “Son ana kadar inandık” derken, “İstediklerimizi sahada uyguladık aslında, ilk 30 dakika rakibe basmak, zor durumda bırakmak istedik. Başardık da. İkinci golde ofsayt olmasa belki maç daha rahat giderdi” vurgusu yaptı ve, “Bugün herkes çok iyi mücadele etti. 2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahada yansıtmaya çalışıyoruz. tek hedefimiz bu” sözlerini kullandı.

KALBİM BİRAZ DURDU!

Başarılı futboluyla büyük beğeni toplayan stoperimiz Samet Akaydin ise, “Sadece bir maç kazandık. Üç puanla başlayacağımıza inanıyorduk. Gruptan çıkana kadar konsantre olacağız. Son dakikalarda kalbim biraz durdu! Allahımıza şükürler olsun üstesinden geldik” dedi. Maçın son bölümünde oyuna giren Yusuf Yazıcı temkinli konuşurken, “Mutluyuz ama rehavete girmeyelim. Daha yeni başladık” vurgusu yaptı. Yusuf kaçırdığı gol için, “Zeki’den öyle bir orta beklemiyordum, normalde kaleye vurdu. O an fena vurmadım ama biraz daha köşeye vursam gol olabilirdi” şeklinde konuştu.

MERT: GOLLER ÇOK ŞIK

İlk golümüzü atan Mert Müldür, “Hem benim hem Arda’nın golleri çok şıktı. Turnuvanın en iyi golü mü? Onu benim söylemem doğru olmaz. Şimdi Portekiz’i düşüneceğiz” dedi.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın dün 50. doğum günüydü. İtalyan çalıştırıcıya ekibi dünkü galibiyetle muhteşem bir hediye verdi. Montella taraftarlara galibiyet üçlüsü çektirirken mutluluktan uçuyordu.

TARAFTARLAR ZORLANDI

Karşılaşmaya saatler kala Dortmund şehrinde yağmur etkili oldu. Şiddetini arttıran yağmur sebebiyle taraftarlar stadyuma girişlerde zor anlar yaşadı. Yoğun yağmur saha zemininde de yer yer deformasyonlara yol açsa da oyunu etkileyecek düzeyde değildi.

VİNCENZO MONTELLA: TURU GEÇİP ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Dün 50. yaş gününü zaferle taçlandıran A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Stadyumda inanılmaz bir Türk taraftar topluluğu vardı. 50 yıllık yaşamım içerisinde çok fazla özel anlara eşlik ettim. Fakat oyuncuların bu hediyesi benim için en özeli” derken, “İlk defa Avrupa Şampiyonası gruplarına galibiyetle başladık. İlk hedefimiz turu geçmek. Sonra adım adım ilerlemek” sözlerini kullandı.

HAKAN BÜYÜK OYNUYOR

İtalyan çalıştırıcı, “Bizim takımımız son dönemlerde birçok ilklere imza attı. Hırvatistan’daki galibiyetimiz, Almanya’daki 72 yıl sonraki galibiyetimizi hatırlayalım” vurgusu yaparken, “En büyük dileğim resmî maçta Portekiz’e karşı galibiyet almak. Bu galibiyeti kutluyoruz ve yarından (bugünden) itibaren artık Portekiz’i düşüneceğiz. Hakan çok büyük oynadı. Bu kadarını beklemiyordum” dedi.