2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün başlıyor! İşte Euro 2024'ün günün programı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Günün ilk karşılaşması İsviçre ile İtalya, ikinci karşılaşmada ise A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, Danimarka ile kozlarını paylaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2024'te son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
Günün ilk karşılaşması A Grubu'nun ikincisi İsviçre ile B Grubu'nun ikincisi İtalya kozlarını paylaşacak.
SON 16 HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR
Büyük heyecana sahne olan ve futbolseverleri ekran başından ayırmayan EURO 2024, TSİ 19.00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'Nda oynanacak olan İsviçre ve İtalya arasında başlayacak.
A Grubu'nun lideri ve Ev sahibi Almanya ise TSİ 22.00'de C Grubu'nu ikinci tamamlayan Danimarka ile Westfalen Stadyumu'nda oynayacak.
EURO 2024'te günün maçları:
- 19.00: İsviçre-İtalya
- 22.00: Almanya-Danimarka
Son 16 turunda diğer eşleşmeler ve maç takvimi şu şekilde:
- 30 Haziran Pazar
19.00: İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)
22.00: İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
- 1 Temmuz Pazartesi
19.00: Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00: Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
- 2 Temmuz Salı
19.00: Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00: Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
Kaynak: Türkiye Gazetesi