2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün başlıyor! İşte Euro 2024'ün günün programı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Günün ilk karşılaşması İsviçre ile İtalya, ikinci karşılaşmada ise A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, Danimarka ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2024'te son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Günün ilk karşılaşması A Grubu'nun ikincisi İsviçre ile B Grubu'nun ikincisi İtalya kozlarını paylaşacak.

SON 16 HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR

Büyük heyecana sahne olan ve futbolseverleri ekran başından ayırmayan EURO 2024, TSİ 19.00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'Nda oynanacak olan İsviçre ve İtalya arasında başlayacak.

A Grubu'nun lideri ve Ev sahibi Almanya ise TSİ 22.00'de C Grubu'nu ikinci tamamlayan Danimarka ile Westfalen Stadyumu'nda oynayacak.

EURO 2024'te günün maçları:

19.00: İsviçre-İtalya

22.00: Almanya-Danimarka

Son 16 turunda diğer eşleşmeler ve maç takvimi şu şekilde:

30 Haziran Pazar

19.00: İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00: İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi

19.00: Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00: Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı

19.00: Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00: Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)