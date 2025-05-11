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274 gün sonra sahalara geri döndü! Necip Uysal formasına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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274 gün sonra sahalara geri döndü! Necip Uysal formasına kavuştu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı.

274 gün sonra sahalara geri döndü! Necip Uysal formasına kavuştu - 1. Resim

Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.

274 gün sonra sahalara geri döndü! Necip Uysal formasına kavuştu - 2. Resim

Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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