4 gollü maçta PSG'ye Roma freni
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı. Paris Saint-Germain, konuk ettiği Roma 2-2 berabere kalarak tüm kulvarlarda 12 maç sonra puan kaybı yaşadı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.
FENERBAHÇE TEK ATTI
Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.
PARİS'TE GOL DÜELLOSU
Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.
Londra'da Fener alayı! Vedat Muriqi attı, Kanarya Shakhtar'ı yıktı
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE
Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-1
Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): 1-4
PSG (Fransa) - Roma (İtalya): 2-2
Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): 2-0
Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 0-3
Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: 0-1