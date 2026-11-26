UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı. Paris Saint-Germain, konuk ettiği Roma 2-2 berabere kalarak tüm kulvarlarda 12 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.

FENERBAHÇE TEK ATTI

Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.

PARİS'TE GOL DÜELLOSU

Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.

PSG - Roma

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE

Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-1

Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): 1-4

PSG (Fransa) - Roma (İtalya): 2-2

Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): 2-0

Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 0-3

Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: 0-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala