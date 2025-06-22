406 yıllık heykele ilk kez bir Türk takımı forması giydirilecek!

25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın 5 yıldızlı özel forması, Belçika’nın başkenti Brüksel'de bulunan şehrin 406 yıllık simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek. Daha önce 1100'den fazla kıyafet giydirilen heykele ilk kez bir Türk takımının forması giydirilmiş olacak.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Avrupa'da da ses getirmeye devam ediyor.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak.

İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMI FORMASI GİYDİRİLECEK

İlk kez üzerine bir Türk takımının forması giydirilecek olan Manneken Pis heykelinde daha önce Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in forması da yer almıştı.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği tarafından yapılan bu etkinlik, 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak.