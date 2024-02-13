5 maçtır ne gören var ne duyan! İsmail Kartal'ın 20 milyon euroluk prensi ortadan kayboldu

Sezona fırtına gibi giren ve Süper Lig'in ilk 10 haftasında 6 gol 3 asistlik performansıyla Avrupa devlerini peşinden koşturan Szyamanski'nin form düşüşü hem İsmail Kartal'a hem de teknik heyete oldukça sıkıntı veriyor. İşte Ç.Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de iç sahada 4. kez puan kaybederken Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yanlış tercihleri Alanyaspor maçına damgasını vurdu. Tecrübeli çalıştırıcının beklenmeyen tercihleriyle Kadıköy’de 9 puan uçtu gitti.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR (2-3): Süper Lig’de 10’da 10 yaptıktan sonra sarı-lacivertliler ilk mağlubiyetini bu maçta yaşadı. Skor 43. dakikada 3-0’a gelirken, İsmail Kartal ilk hamlesini maç 3-1’e geldikten sonra 74. dakikada yaptı. Fenerbahçe değişikliklerde geç kalınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Mücadelede merkez orta sahada Bartuğ Elmaz denenmedi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY (0-0): Sarı-lacivertliler derbide koskoca 90 dakikayı bir isabetli şut atamadan bitirdi. İsmail Kartal bu mücadelede ise sağ kanatta en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci’yi merkez orta sahaya alarak herkesi şaşırtırken bu kararına sadece ilk yarıda dayanabildi. İkinci devrede İrfan Can sağ kanada geçerken, İsmail merkeze alındı.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR (1-1): Fenerbahçe 12. dakikada öne geçtiği maçın 62. dakikasında rakibine yakalandı. Herkes sarı-lacivertlilerin çift forvete dönmesini beklerken, İsmail Kartal Dzeko’yu çıkardı, yerine Batshuayi’yi oyuna aldı. Bu değişikliğin üstüne bir de kurtarıcı olarak çok fazla süre almayan Emre Mor sahaya sürülünce taraftarın sabrı taştı.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR (2-2): Belki de Fenerbahçe paniğe kapıldığı ilk maçı oynadı, sabırlı oyundan vazgeçilince rakip yakaladığı iki fırsatı da değerlendirdi. İsmail Kartal bu maçta çift forvete dönerken, son maçına 12 Kasım’da çıkan ve özellikle ara transfer döneminde üstünün çizildiği konuşulan Ryan Kent, Dzeko’nun yerine oyuna girdi, herkes bu hamleye şaştı kaldı.

LIVAKOVIC UZAKTAN GELEN TOPLARDA ÇARESİZ KALIYOR

Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda 65, iç sahada ise kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da, özellikle kendi evinde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8’inde kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte, sarı-lacivertli ekibin gol yemediği tek maç, Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma oldu.

RİZE DEPLASMANI HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ

Trendyol Süper Lig 26. hafta müsabakasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Corendon Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular günü yenilenme antrenmanı ile noktaladı.

RYAN KENT KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe’de beklenen oldu ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle listeye Ryan Kent yazılmadı. Birçok maçta kadroya alınmayan ve ara transfer döneminde gelen tekliflere ‘hayır’ diyen tecrübeli futbolcu dışarıda kaldı. Kent, 12 maç sonra önceki gün 2-2 biten Alanyaspor mücadelesinde 85. dakikada Edin Dzeko’nun yerine oyuna girmiş, bu değişik futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sarı-lacivertlilere sezon başında gelen ve 16 maçta, 647 dakika sahada kalan Kent’in bir gol ve bir asisti bulunuyor.

SZYMANSKİ RESMEN KAYBOLDU

Fenerbahçe’de Edin Dzeko ve Dusan Tadic gol suskunluğunu Alanyaspor maçıyla bozarken, sarı-lacivertli takımın bir diğer yıldızı Sebastian Szymanski’nin son dönemdeki etkisiz performansı endişe verdi. Bugüne kadar takımın oyun kurgusunu yöneten Szymanski önceki günkü mücadelede sadece 35 pas denemesinde bulunurken %74,3 isabet oranıyla beklenenin altında kaldı. Yıldız futbolcu üç orta denemesinde ise başarı sağlayamadı. Szymanski oyunun defans bölümünde ise girdiği 8 ikili mücadelenin 4’ünü kazandı. Son 5 maçtır gol ya da asist yapamayan Szymanski'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.