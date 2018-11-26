Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Babel'in savunmasını istedi
26.11.2018 - 18:13 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.
Etiketler : beşiktaş,haberler,
590494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590494.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
10
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
11
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2