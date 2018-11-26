Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yenerken en yakın rakibine 5 puan fark atarak haftayı lider tamamladı.

Üst üste 5. galibiyetini alan ve 10 maçtır kaybetmeyen Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 73. dakikada Riad Bajic kaydetti.

13. haftayı 30 puan ile lider kapatan Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5 puan önünde yer alıyor. Üst üste 2. yenilgisini alan Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

TOPLAM 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı 13. haftanın kapanış maçında Göztepe, son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparken, Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 1 farklı ismi sahaya sürdü.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ligde 2-1 yenildikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Kadu ve Andre Poko'nun yerine Wallace Reis ile Alpaslan Öztürk Medipol Başakşehir karşısında mücadele etti.

ARDA TURAN, KADRODA YOK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasına göre 1 farklı isme şans verdi. Avcı, o müsabakada ilk 11'de yer alan cezalı Mahmut Tekdemir'in yerine Gökhan İnler'le maça başladı. Emre Belözoğlu ile Emmanuel Adebayor'un yedek soyunduğu Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle İzmir'e getirilmeyen Arda Turan kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, sezonun birinci haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasının ardından ikinci kez ilk 11'de yer aldı. İstanbul temsilcisinin genç oyuncusu Salim Farsak ilk defa maç kadrosunda kendisine şans buldu.

Sahaya "İyi ki varsın öğretmenim" yazılı pankartla çıkan Göztepeli futbolcular "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla turuncu bant ile mücadele etti.