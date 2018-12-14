Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Spartak Trnava deplasmanına konuk oldu. Gruptan çıkmayı garantileyen ve prestij maçına çıkan sarı lacivertli temsilcimiz, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin tek golü 41. dakikasında Grendel'dan geldi.

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası dışından İsmail’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani’nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

17. dakikada Slimani’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan’ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.

41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay’ın şutu filelerle buluştu. 1-0

Stat: Antona Malatinskeho

Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul Cabanero xx, Javier Rodriguez xx

Spartak Trnava: Martin Chudy xx, Martin Toth xx, Boris Godal xx, Matej Oravec xx, Vakhtang Tchanturishvili xx, Erik Jirka xx, Erik Grendel xx, Lukas Gressak xx, Davit Skhirtladze xx, Marek Bakos xx, Kubilay Yilmaz xx

Yedekler: Urminsky, Janso, Kulhanek, Luptak, Miesenböck, Ghorbani, Dangubic

Teknik Direktör: Radoslav Latal

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, İsmail Köybaşı xx, Martin Skrtel x, Yiğithan Güveli xx, Şener Özbayraklı x, Jailson xx, Diego Reyes x, Isla xx, Mahsun Çapkan x, Barış Alıcı xx, Slimani x

Yedekler: Erten Ersu, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz, Muhammet Çakı, Abdulcebrail Akbulut, Deniz Yılmaz, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman

Gol: Kubilay (dk .41) (Spartak Trnava)

Sarı kart: Gressak (Spartak Trnava)

AVRUPA'DA 228. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"KUPA 2"DE 114. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

ERWİN KOEMAN KONUŞTU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Slokvakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, bir üst turu garantilemiş olmalarına karşın iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda sarı-lacivertli oyuncu Martin Skrtel'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Koeman, "Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız." dedi.

İyi bir maç olacağını düşündüğünü aktaran Hollandalı teknik adam, "Özgüven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Bizler profesyonelleriz. Fenerbahçe için işimizi profesyonelce yapmak durumundayız. Hedefimiz bu olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Slovak sporcusu Martin Skrtel ise mücadele öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Bu nedenle benim için özel bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.