Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe’de ilk yarının bitimine iki hafta kala takımın başına getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara umut dağıttı. Yanal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe"