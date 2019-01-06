Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş aradığı stoperi Hollanda’da buldu. Pepe’nin ayrılmasından bu yana Vida ile birlikte oynayabilecek kaliteli bir savunmacı arayan siyah-Beyazlı takım PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin’le her konuda anlaştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği Fransız stoper için Hollanda kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bonservis bedeli konusunda konusunda PSV Eindhoven ile el sıkışan siyah-beyazlı yöneticiler, Isimat-Mirin’i sadece 350 bin avro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. 27 yaşındaki oyuncunun bugün Antalya kampına dahil olması bekleniyor. Nicolas Isimat-Mirin için Fenerbahçe de devredeydi. Ancak sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş’ın da istediği Sadık Çiftpınar’ı renklerine bağlaması üzerine atağa kalkan siyah-beyazlı yöneticiler, Isimat-Mirin transferini bitirdi.

Bir stoper daha

Rennes altyapısından yetişen Isimat-Mirin, Fransa’da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven’a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 6 maçta görev alan ve 1 gol atan 27 yaşındaki oyuncu, sezon başında başında da Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Şenol Güneş’in takıma bir stoper daha istediği de gelen bilgiler arasında. Çift yönlü oynatabildiği Medel’in yüksek ihtimalle West Ham United’a satılacak olmasından dolayı Şenol Hoca’nın, kulübede güven veren bir stoper istediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Ersan Adem Gülüm, yönetimin listesinde yer alıyor.

Adım adım kurtuluşa

Spor Toto Süper Lig takımlarıyla birlikte alt ligde mücadele eden kulüplere Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası devreye girdi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yarın konuyla ilgili üzerinde uzlaştıkları proje konusunda basın açıklaması yapacak. Kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlarla ilgili Ziraat Bankası tarafından kulüplere kredi açılacak. Alınan bilgiye göre kulüplere gelir giderine göre borç verilecek. Borcunu ödeyemeyecek kuruma borç verilmeyecek. Açılacak kredinin kulüplerin borçlanmalarıyla ilgili oranı basın toplantısında açıklanacak.