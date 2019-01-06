Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."