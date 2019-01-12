Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcının gündeminin ilk sırasında Burak Yılmaz vardı. Basın mensuplarının sorularından önce yıldız oyuncuya bir kere daha sahip çıkan Güneş, Burak Yılmaz’ın alabilecekleri en iyi golcü olduğunu söyledi. 33 yaşındaki Burak’ın, maliyet olarak Vagner Love’dan bile düşük olduğunu belirten Şenol Hoca “Bundan iyisi Suarez’dir. Biz neyi tartışıyoruz? Burak Yılmaz’ı tartışmam. Türkiye’de Cenk Tosun’la birlikte en iyi iki golcüden biridir” dedi.

Kalbinde kötülük yok

Taraftarın tepkisine de değinen Güneş “Burak’ın, Beşiktaş camiasına layık bir oyuncu olacağını, taraftarın da onu kucaklayacağını düşünüyorum. Beşiktaşlı Burak Yılmaz, taraftarla yeni bir sayfa açacaktır” dedi. “Kendi adıma kimseye kefil olmam ama Burak Yılmaz’a kefil olurum” diyen Şenol Hoca “Benim taraftarım sevmiyorsa onları da anlamak isterim. Dünya çapında bir oyuncu. Eleştirilere saygı duyuyorum. Sadece bu kadar haksız şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Kalbinde kötülük yoktur. Hataları elbette vardır” ifadelerini kullandı.

Başkan ‘Karışma’ dedi

Burak’ı bizzat arayıp istediği söylentilerine karşılık Güneş “Ben çok uzun süredir spekülasyona sebep olmasın diye Burak’la konuşmadım. Daha önce Trabzonspor’la görüşürken Başkan mesaj atmıştı ‘Hocam sen Trabzonlusun, karışma’ diye. Mesajlar hâlâ durur. Zaten karışsam önceden alırdım” dedi. Burak Yılmaz’ın gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Güneş “İki âşık gibi el ele fotoğrafımız bile var. Burak Yılmaz, Beşiktaşlıdır. Bunu her yerde söylüyor. Ben de Trabzonspor için aynı şeyi yapıyorum” diye konuştu.

Tekliften memnunum

Yönetimin kendisine yaptığı 3 yıllık tekliften dolayı memnun olduğunu belirten Şenol Güneş “Teklifi sezon sonunda değerlendireceğim. Ben burada mutsuz değilim. Oyunumuz eleştiri konusu, daha fazla puan alabilirdik. Bunları biliyoruz. Uzun süre kalmanın yıpranması da vardır, artıları da vardır. Türkiye’de ekonomik kriz, futbol takımlarında fazla var. Beşiktaş camiası, yönetimi beni istediği sürece buradayım. Hiç gitmeyecek gibi çalışacağım. Beşiktaş’ta iyi bir izlenim bıraktığımı düşünüyorum ve bu yüzden mutluyum” sözlerini kullandı.