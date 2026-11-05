60 yıllık kulüp, "Nereden nereye" dedirtti: Üst üste 2 maça çıkmadı, küme düştü

Süper Lig’de geçmişte önemli başarılar elde eden ve Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden köklü kulüplerden Denizlispor, üst üste "maçlara çıkmama" kararı nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı gereği 1'inci Amatör Lig’e düşürüldü.

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Denizlispor, geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmamıştı. 1966 yılında kurulan kulüp, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi.

Üst üste iki maça çıkmama sebebiyle yeşil-siyahlı ekip, Futbol Müsabaka Talimatı gereği önümüzdeki sezon Amatör Lig’de mücadele edecek.

Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 4'üncü tura yükselmişti.

Atatürk Stadı’nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig’e damga vuran Denizlispor'da yaşananlar, futbol camiasında ve yeşil-beyazlı taraftarlarda büyük üzüntüye neden oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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