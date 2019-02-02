Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerinde fırtınalar estirdi. Emre Taşdemir, Marcao ve Semih Kaya takviyelerinin ardından beş aydır dillerden düşmeyen ‘golcü’ transferi ise beklentilerin üstünde oldu. Cimbom son günde Kasımpaşa’dan Mbiaye Diagne ile Marsilya’dan Kostas Mitroglou’nu kadrosuna katarken yine son dakika transferlerinden stoper Liyundama kadroya dâhil edildi. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı hamleler tam isabet olarak değerlendirilirken yönetim-taraftar arasındaki olumsuz havayı da giderdi.

A KALİTE KADRO OLUŞTU

Yeni transferlerle birlikte daha rekabetçi bir kadro oluştu. Hiç forveti yokken iki santrafora sahip olan Fatih Terim’in de yüzü güldü. Diagne, Marcao ve Liyundama gelecek sezonun iskeleti olacak. Galatasaray’da yedek kulübesi de hiç olmadığı kadar zenginleşti. Son Göztepe müsabakasında kulübede Muğdat dışında bütün oyuncuların savunmacı olması dikkati çekmişti. Ayrıca Rodrigues, Ozan ve Serdar’dan toplam 22,3 milyon avro kazanan Galatasaray, transfere 17 milyon avro harcadı, 5,3 milyon avro artıya geçti.

DÜNYA ÇAPINDA KULÜBÜZ

Transferlerin geciktiği dönemde taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalan Başkan Mustafa Cengiz de peş peşe yaptığı yıldız transferleri sonrası rahat bir nefes aldı. G.Saray Kulübü’nün transfer döneminde yaptığı açıklamada yer alan ‘bariyer’ nitelendirmesiyle ilgili konuşan Başkan Cengiz, “Uzun bir maratondu, biraz sıkıntılı ve bariyerli. Fakat Galatasaray bu bariyerleri çok rahat aştı. Camianın gücünü bütün taraftarlarımız gördü. Bizler, onların temsilcileriyiz. Galatasaray dünya çapındaki gücünü bir defa daha gösterdi” dedi.

SAHADA CANAVARIM

Galatasaray son dakika transferlerinden Christian Luyindama, İstanbul’da kendisine yapılan karşılama töreninden çok etkilendiğini söyledi. Bu sevgiye karşılık vermek istediğini söyleyen Demokratik Kongolu oyuncu “Havalimanında beni karşılayan taraftarlara teşekkür ederim. İşlerini bıraktılar, eşlerini bıraktılar, çocuklarını bıraktılar ve bu bana çok dokundu. Bu sevgiye layık olmaya çalışacağım” dedi. Kendisine iyi baktığını belirten Luyindama “Kaslarımı güçlendirmek için bir çalışma yapmıyorum. Tabii hâli bu, ihtiyacım yok. Hatalar beni daha da güçlendirir. Geçen yıl sahada bir canavar gibiydim” dedi.

TERİM BELİRLEDİ

Ara transfer döneminin ardından UEFA kadroları yenilenecek. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim takımdan ayrılan Ozan Kabak, Rodrigues ve Serdar Aziz’in yerine Marcao, Luyindama ve Diagne’nin adını yazacak, yenilerden Mitroglou ise Avrupa kadrosunda olmayacak.

ÇİN’E GİDEBİLİR

Christian Luyindama transferiyle birlikte yabancı kontenjanı dolan Galatasaray’da Maicon’un sözleşmesi askıya alınacak. Brezilyalı futbolcu ya şubat ayı sonunda transfer döneminin kapanacağı Çin’den gelen teklifleri değerlendirecek ya da ülkesine geri dönecek.