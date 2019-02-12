TRT Spor'a konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, istifasını yarın sunacağını belirterek, "Ayrılacağımı açıkladım. İstifamı yarın TFF'ye vereceğim. Henüz istifa etmedim. Bu haftaki hakem atamalarını yaptıktan sonra arkadaşlarımızla istifa edeceğiz. Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. İstifa kararının ardından gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.
Namoğlu: 'Son hakem atamalarını yaptıktan sonra istifa edeceğim'
12.02.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 12.02.2019 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını söyledi.
Etiketler : Yusuf Namoğlu,
604289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/604289.aspx
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PTT 1. Lig
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P.
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6
2
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Galatasaray
21
11
6
4
41
23
18
39
3
Beşiktaş
21
10
6
5
40
26
14
36
4
Malatyaspor
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9
7
5
33
23
10
34
5
Trabzonspor
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6
6
37
30
7
33
6
Konyaspor
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8
9
4
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6
33
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Sivasspor
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8
7
6
30
28
2
31
8
Kasımpaşa
21
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10
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1
29
9
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
10
Göztepe
21
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1
12
23
27
-4
25
11
Alanyaspor
21
7
4
10
20
26
-6
25
12
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
13
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
14
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
15
Ankaragücü
21
7
2
12
20
35
-15
23
16
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
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22
17
Erzurum BB
21
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Akhisar Bld.Spor
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17
20. Hafta Maçları
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Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
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Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
3
Gençlerbirliği
21
13
2
6
33
20
13
41
4
Ümraniye
21
11
5
5
26
19
7
38
5
Hatayspor
21
10
6
5
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14
12
36
6
Gazişehir Gaziantep
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5
6
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19
35
7
Altınordu
21
9
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29
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8
Boluspor
21
9
5
7
26
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32
9
Adana Demirspor
21
9
3
9
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Balıkesirspor
21
8
5
8
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25
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11
Altay
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6
7
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25
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Adanaspor
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6
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İstanbulspor
21
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6
27
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14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
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-15
23
15
Giresunspor
21
5
7
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18
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Afjet Afyonspor
21
4
6
11
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18
17
Elazığspor
21
4
5
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18
Karabükspor
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-1