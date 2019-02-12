TRT Spor'a konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, istifasını yarın sunacağını belirterek, "Ayrılacağımı açıkladım. İstifamı yarın TFF'ye vereceğim. Henüz istifa etmedim. Bu haftaki hakem atamalarını yaptıktan sonra arkadaşlarımızla istifa edeceğiz. Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. İstifa kararının ardından gerekli açıklamaları yapacağım" dedi. 