Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege Denizinde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, Gökçeada ve Bozcaadaya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, fırtına nedeniyle bugün hiç feribot seferi yapılamayan Gökçeada-Kabatepe arasında, yarınki tüm tarifeli seferlerin de iptal edildiğini açıkladı.

Bugün Bozcaadadan Geyikliye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikliden Bozcaadaya saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamadı. Yarın için de, Bozcaadadan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.