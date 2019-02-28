Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’de geçtiğimiz pazar Akhisar’ı son saniyede devirip şampiyonluk yolunda moral depolayan Galatasaray, dün Ziraat Türkiye Kupası’nda tur mücadelesine çıktı. Yarı final yolunda ilk maçı 2-0 kazanan Cimbom, Hatay deplasmanında alternatif kadroyla sahadaydı. İleri hatta Yunus, Muğdat mücadeleye çok istekli başlarken Galatasaray savunmada zaman zaman zafiyet gösterdi. Karşılaşmanın ilk tehlikesi de Hatayspor’dan geldi. Sekizinci dakikada Mehmet’in sağdan sert ortasına Mirkan ayak koydu, top direkte patladı. Dakika 21’de solda Emre Taşdemir, yüksekten gelen topu kontrol ettikten sonra sıfıra inip yerden ortaya çevirdi, Muğdat çok net vurdu: 1-0. Galatasaray bu golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya daha yüksek tempoda başlayan Aslan, 53’te Emre Taşdemir’in güzel ortasında Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Cimbom şoka girdi

Ancak fark ikiye çıkınca sarı-kırmızılı futbolcularda rehavet başladı. Golden 5 dakika sonra Emre Akbaba’nın yaptırdığı penaltıyı Gökhan Karadeniz ağlara yolladı. 70’te Mirkan ile Semih’in omuz omuza mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösterdi. Gökhan durumu eşitledi: 2-2. 79’da soldan Caner gelişen atakta Mirkan, Hatay’ı öne geçirdi ve Galatasaraylı futbolcular için şok başladı. 85’te soldan çevrilen (Galatasaraylılar ‘çıktı’ diye isyan etti) topu İsmail Çipe yakaladıktan sonra elinden kaçırdı ve top ağlara gitti. Önce topun dışarıdan çevrildiği belirtildi ancak VAR golü verdi: 4-2. Son dakikalar Galatasaray için kâbusa dönerken, sarı-kırmızılılar iç sahadaki skorun avantajıyla tur atladı fakat çok önemli bir ders de aldı: HATAYA YER YOK.

ERZURUM MAÇI 19.00’DA

Buz gibi cevap!

Galatasaray Kulübü, pazar günü 19.00’da oynanacak Erzurum maçında hava sıcaklığının -12 derece civarında beklenmesi sebebiyle “gündüz” talebinde bulunmuştu. TFF, yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın istememesi sebebiyle maçın duyurulduğu gibi 19.00’da oynanacağını G.Saray’a bildirdi.

FATİH TERİM’DEN RIDVAN DİLMEN’E GÖNDERME

Marş okuyan çoktu!

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Hatay maçı sonrası “Futbol ciddi bir oyun bunu en iyi futbolcular bilmeli. 2-0’dan sonra futbolcular sanırım turu geçtiklerini zannettiler. Konuşulacak konu, burada İstiklal Marşı’nı okuyacak dokuz oyuncu vardı, şimdi bunu mevzu yapsınlar" açıklaması yaptı.

İmparator 5 yıl daha

Bu arada G.Saray, İmparator'la sözleşme uzatıyor. Tecrübeli teknik adamla yıllığı 3 milyon avrodan 5 yıl daha anlaşmaya varıldı. Sözleşmede tazminat maddesi yok. Terim, sadece şampiyonluk halinde 500 bin avro ekstra prim alacak.

ASLANLAR İSYANDAYDI

Önce penaltı sonra ‘aut’ tepkisi oldu

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun iki kararı sarı-kırmızılıların büyük tepkisine sebep oldu! Uğurlu önce penaltı kararıyla hedef oldu. 69’da Semih ile Mirkan’ın ceza sahası içinde omuz omuza mücadelesinde Hataysporlu oyuncu yerde kaldı hakem “penaltı” dedi. Sarı-kırmızılı oyuncular kararın VAR uyarısıyla iptalini bekledi ama karar değişmedi. 89’da ise Hatay atağında ve İsmail Çipe’nin hatasında ağlara giden pozisyonda topun auttan çevrildiği itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu sahada uzun süre VAR’dan gelecek kararı bekledi ve ardından VAR’ı işaret edip golü verdi. Galatasaraylılar âdeta çıldırdı.

HATAY’IN HOCASI PALUT: Karakter koydular

Başakşehir’in ardından G.Saray’a da 4 atan Hatayspor’un hocası İlhan Palut: Devre arası oyuncularıma ‘skoru unutun ve sadece top oynayın’ dedim. Oyuncularım sahaya büyük karakter koydu. İşi buraya getirmişken tarih yazmak isterdik ama olmadı.