Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası’nda Botaş’ı 60-53’lük skorla yenen Fenerbahçe şampiyon oldu. 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya oldukça etkili bir şekilde başlayan sarı-lacivertli takım, çember altında ABD’li oyuncusu Kia Vaughn’un damga vurduğu ilk çeyreği 21-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise her iki takımın etkili savunması nedeniyle iki takım da hücumda skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe’nin Kelsey Plum ve Birsel Vardarlı, Botaş’ın ise Tijana Krivacevic ile etkili olduğu bu çeyreğin sonunda Fenerbahçe ilk yarıyı 37-23 önde tamamladı.

Farkı bulunca...

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe hücumda iç-dış dengesini sağlamayı başarırken, Botaş üç sayılık atış çizgisinin gerisinden denediği beş şutta da isabet kaydedemedi. Buna karşılık Ayşe Cora’nın etkili oyunuyla hücumda skoru önde götüren Fenerbahçe, maçın son 10 dakikalık dilimine 16 sayılık avantajla girdi: 51-35. Son bölümde üç sayılık atış çizgisinin gerisinden 5’te 0 ile atan Fenerbahçe zaman zaman hücumda krize girse de Botaş rakibini yakalayamadı ve Türkiye Kupası’nın sahibi 60-53’lük skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kupayı 12. defa müzesine taşıdı.