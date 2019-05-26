Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde kalma adına son maçlarına çıkıyor. Karşılaşmalar sonucunda bu üç takımdan ikisi Süper Lig'e veda edecek. İşte düşme hattında oynanan kritik maçlar



Maçlarda ilk yarılar oynanıyor....

GÖZTEPE 1-0 ANKARAGÜCÜ



14' GOOOLL!! Alpaslan Öztürk takımını öne geçiren golü atıyor.

İlk 11'ler

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alparslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jarome

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, İlhan, Sacko, Canteros, Scarione, Orgill

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YENİ MALATYASPOR 0-2 BURSASPOR



4' GOOOLL!! Yusuf Erdoğan takımını öne geçiren golü atıyor

İlk 11'ler

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren

BURSASPOR: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut Nayir

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KAYSERİSPOR 0-1 BB ERZURUMSPOR



İlk 11'ler

12' GOOOLL!! Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok