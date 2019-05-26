Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde kalma adına son maçlarına çıkıyor. Karşılaşmalar sonucunda bu üç takımdan ikisi Süper Lig'e veda edecek. İşte düşme hattında oynanan kritik maçlar
Maçlarda ilk yarılar oynanıyor....
14' GOOOLL!! Alpaslan Öztürk takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk 11'ler
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alparslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jarome
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, İlhan, Sacko, Canteros, Scarione, Orgill
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YENİ MALATYASPOR 0-2 BURSASPOR
4' GOOOLL!! Yusuf Erdoğan takımını öne geçiren golü atıyor
İlk 11'ler
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren
BURSASPOR: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut Nayir
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KAYSERİSPOR 0-1 BB ERZURUMSPOR
İlk 11'ler
12' GOOOLL!! Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok