Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe açısından dün önemli bir gündü. Ülker Stadı’nda önce Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı vardı. Ancak yeterli çoğunluk olan 2 bin 342 olması gereken üye sayısına (Katılım bin 573) ulaşılamadı ve bazı maddelerin değişikliğine ilişkin genel kurul yapılamadı, ileri bir tarihe kaldı. Öğleden sonraki bölümde ise mali genel kurul vardı. Ancak öncesinde başkan Ali Koç’un bir konudaki bilgilendirmesi önemliydi. O da Aziz Yıldırım döneminin ibra edilip edilmeyeceği konusundaki soru işareti.

Yıldırım’a da ibra

Geçen yıl iki ayrı yönetimin görev aldığını ve ayrı ayrı ibra konusunun polemik oluşturduğunu belirten Koç “Vefa Bey’le yaptığımız istişarelerde bize, 2018’in ilk dört ayının ibra edilip edilmeme konusunda tereddütler olduğunu söyledi. O zaman iki ayrı yönetimi iki ayrı dönem olarak ibraya sunalım dedik. Sonra geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğuna kanaat getirdik. Sayın başkan Aziz Yıldırım da ibra konusunda mektup yolladı. F.Bahçe’nin mahkeme kapılarında olmaması gelenektir. Geçen senenin ibrası yeterlidir. Önemli olan gönüllerin ibrasıdır” dedi.

Bütçe kabul edildi

Öğleden sonraki oturumda Ali Koç yönetimi ibra edilirken, kulübün 2019 bütçesi kabul edildi. Yönetim kurulu, üyelerden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki istedi ve bu yetki verildi. Son bölümde bir konuşma yapan Koç “Futbolda oynanan tiyatro çirkin” derken, “Biz zaman zaman yumuşak olmakla tenkit ediliyoruz. ‘Burası fair-play yeri değil. Çirkef olan kazanıyor’ dedi birisi, çok da doğru söyledi. Bizim duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak” sözleriyle değişik bir profil çizeceklerinin sinyalini verdi.

Eski yönetim kazandı

“Ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar korunuyorsun bu ülkede” diyen Başkan, “Bize bir şey oldu bu sene. Ama bir suçlu arıyorsak balık baştan kokar, en büyük sorumlu benim, Comolli falan değil. Keşke seçimler bu sene olsaydı da neyin ne olduğunu anlasaydınız. Eski yönetim (Aziz Yıldırım) kaybederek çok şey kazandı. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Trolleriyle bize saldırmalar falan. Belli kesimlere söylüyorum, ayağınızı denk alın. Bu konuda çok sinirleniyorum” şeklinde konuştu.

KONGRE NOTLARI

KULÜBÜN BORCU: 3 milyar 516 milyon

∂ Mali genel kurulda üyeler bilgilendirildi. Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu açıklandı. Kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi. Bu rakam 31 Aralık 2017 itibarıyla ise 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.



Karaçam’dan acı bilanço

Başkan yardımcısı ve muhasip üyesi Burhan Karaçam: Faaliyetlerimizin büyük bir kısmı döviz cinsinden. Fenerbahçe’nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 liralık kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon liralık zarara sebep oluyor.

Terim’den kurtarın

Sarı-lacivertli üyelerden Mehmet Gürel “Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri transfer etmeyin, 35 yaşındaki Kolarov’u, 40 yaşındaki Emre’yi transfer etmeyin. Artık şampiyon olalım. Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim’in hegemonyasından kurtarın” ifadelerini kullandı. Bir başka kongre üyesi “Kulübü bu hale getirenlerin Allah belasını versin” diye bağırınca kürsüden indirildi.

BASKETBOL KÜÇÜLMEZ

Koç, “Futbolcularımıza ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz. Basketbolcularımıza 1 ay geriden geliyoruz. Bunlar ödenecek bir şekilde. Bugüne kadar ödendi, borçla ödendi. Deniz bitti. Fener Ol nefes aldırdı bize” sözlerini kullanırken, “Nakit açığımız 1.1 milyar TL. Yok efendim neden para toplanıyormuş, Fenerbahçe para dileniyormuş, basketbol küçülecekmiş diyorlar. Küçülmeyeceğiz basketbolda merak etmeyin” dedi.

10 YILLIK ANLAŞTIK

F.Bahçe’nin Üniversite konusuna değinen Koç, “Medicana Grubu’yla 10 yıllık bir anlaşma yaptık. İsmi Fenerbahçe Üniversitesi olacak. 10 yıl boyunca talebe sayısının %2’si Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçeli çocuklara burs verebileceği şekilde hak olarak bize verilecek. İsim hakkı için belli bir meblağ alınacak. Vakfa koyduğumuz evler, villalar, araziler ve en önemlisi Fenerbahçe Kulübü’nün hissesi bize geri verilecek” dedi.

Fatih Hoca’nın hakkı yoktu

Ali Koç, Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminat konusunda sert çıkarak, “Kavga ettiği için tazminat hakkı yoktu. Tazminatı hak etsin diye, 1905 TL’ye imza attırdılar. Rakip başkan bana ‘Ali Bey, yanında çalışanlara tazminat ödemiyor mu?’ diyor. Sizi dövmeye kalkana tazminat öderseniz, iş kanununu bilmiyorsunuzdur” dedi.