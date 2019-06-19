Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanların futbol efsanesi ve Avrupa futbolunun (UEFA) bir numaralı yöneticisiydi. Şimdi ise rüşvet ve yolsuzlukların cezalısı, usulsüzlüklerin ise zanlısı... Evet bahsettiğimiz kişi Fransa’nın ve dünya futbolunun önemli ismi Michael Platini... 2007’de UEFA başkanlığına seçilen ve 2015’e kadar bu görevde kalan Platini, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile birlikte rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından dört sene (Önce sekiz sene verilmişti) futboldan men cezası almıştı. Platini’nin kapısı dün sabah da polisler tarafından çalındı ve 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi konusundaki suçlamalar sebebiyle gözaltına alındı.

Bedelini ödüyor

1955 doğumlu olan ve dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri addedilen Michel Platini, futbolculuk kariyeri boyunca sayısız muvaffakiyetler elde etmişti. Üç kere Ballon d’Or Ödülü’nü kazanan Fransız isim Fransa Millî Takımı’nın Avrupa şampiyonu olmasında en büyük pay sahiplerinden biriydi. Ancak yeşil sahadaki hünerlerini masada farklı şekilde gösterdi ve başına türlü türlü işler aldı. Platini şimdi sekiz sene boyunca yaptığı başkanlık vazifesindeki icraatlarının (!) cezasını çekiyor.