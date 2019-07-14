Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Michael Frey konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen İsviçreli forvet, Rizespor'a kiralanıyor. Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi!yi transfer eden Fenerbahçe, Karadeniz ekibiyle bir transferde daha el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile 24 yaşındaki İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in transferi için anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferinin sona geldiğini belirtti. Son görüşmelerin yapıldığını belirten Hasan Kartal, resmi imzaların atılacağını vurguladı. Öte yandan Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama şeklinde olduğu öğrenildi.