Fenerbahçe'de Michael Frey konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen İsviçreli forvet, Rizespor'a kiralanıyor. Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi!yi transfer eden Fenerbahçe, Karadeniz ekibiyle bir transferde daha el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile 24 yaşındaki İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in transferi için anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferinin sona geldiğini belirtti. Son görüşmelerin yapıldığını belirten Hasan Kartal, resmi imzaların atılacağını vurguladı. Öte yandan Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama şeklinde olduğu öğrenildi.